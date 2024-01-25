Кулинарная гордость Закарпатья: готовим настоящий гуцульский банош – аутентичный рецепт
25 января 2024, 18:59Читати новину українською
Источник:kate.nora.blog
Чтобы попробовать аутентичный гуцульский банош, не обязательно ехать в Карпаты. Вы вполне можете приготовить его самостоятельно.
Воспользуйтесь этим простым рецептом и все получится. Брынза и грибы прекрасно подчеркнут вкус нежной кукурузной каши.
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Рецепт гуцульского баноша
- Время: 40 минут
- Порций: 4
– 500 миллилитров сливок 20%;
– 500 миллилитров молока 2,5%;
– 150 граммов кукурузной крупы;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 80 граммов копченой грудинки;
– 100 граммов сала;
– 100 граммов брынзы;
– 150 граммов грибов (маслят);
– подсолнечное масло по вкусу.
Приготовление:
- Порежьте сало кусочками и поджарьте на разогретой сковороде до хруста. То же самое сделайте с копченой грудинкой или беконом.
- Слейте жир со шкварок и на небольшом количестве масла поджарьте порезанные грибы.
- В кастрюлю с толстым дном влейте сливки, доведите их до кипения и всыпьте крупу тоненькой струйкой, постоянно помешивая. Доведите до кипения, добавьте горячее молоко и хорошо перемешайте.
- Снова доведите до кипения, уменьшите огонь и варите на маленьком огне около 15 – 20 минут. Помешивайте банош все время, иначе он возьмется комочками.
- Консистенцию можно регулировать временем варки – чем дольше, тем гуще будет каша. Банош потом загустеет еще больше, поэтому важно его не переварить.
- Готовый банош выложите в тарелку, посыпьте измельченной брынзой, а сверху выложите шкварочки и грибы.