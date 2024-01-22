Лучшее мясо для чебуреков – свинина. Она очень сочная, что и необходимо для этого блюда.

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Рецепт чебуреков

  • Время: 1 час 20 минут
  • Порций: 5

Приготовление:

  1. В кипяток добавьте масло, водку, соль, сахар и половину муки. Тщательно перемешайте и оставьте на 10 минут.
  2. Добавьте желток и оставшуюся муку. Перемешивайте 8 минут. Тесто должно не липнуть к рукам. Переложите его в пакет и оставьте отдохнуть при комнатной температуре 20 – 30 минут.
  3. Для начинки лук измельчите в блендере до кашеобразного состояния. Добавьте в фарш, перемешайте. Добавьте специи, измельченную зелень, воду и снова перемешайте.
  4. Тесто разделите на 10 равных частей, раскатайте, выложите начинку и сформуйте чебуреки. Жарьте на хорошо разогретом масле с обеих сторон, после чего выложите на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.