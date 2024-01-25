Скористайтеся цим простим рецептом і все вдасться. Бринза та гриби чудово підкреслять смак ніжної кукурудзяної каші.
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Рецепт гуцульського баношу
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Поріжте сало шматочками й підсмажте на розігрітій пательні до хрумкості. Те саме зробіть з копченою грудинкою або беконом.
- Злийте жир зі шкварок і на невеликій кількості олії підсмажте порізані гриби.
- У каструлю з товстим дном влийте вершки, доведіть їх до кипіння і всипте крупу тоненькою цівочкою, постійно помішуючи. Доведіть до кипіння, додайте гаряче молоко і добре перемішайте.
- Знову доведіть до кипіння, зменште вогонь і варіть на маленькому вогні близько 15 – 20 хвилин. Помішуйте банош весь час, інакше він візьметься грудочками.
- Консистенцію можна регулювати часом варіння – що довше, то густішою буде каша. Банош потім загусне ще більше, тому важливо його не переварити.
- Готовий банош викладіть у тарілку, посипте подрібненою бринзою, а зверху викладіть шкварочки й гриби.