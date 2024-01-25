Секрет блюда заключается в маринаде. А вот благодаря луку оно приобретает характерную дымную нотку.
Стоит попробовать Сосиски в тесте: проверенный рецепт культового перекуса
Как приготовить шашлык дома
- Время: 2 часа
- Порций: 8
Приготовление:
- Нарежьте 2 луковицы полукольцами и обжарьте их на сковороде в одной ложке оливкового масла вместе с мелко нарезанным чесноком.
- Далее выложите нарезанную, как на обычный шашлык, свинину. Обжаривайте на максимальном огне в течение 7 минут, постоянно помешивая.
- Добавьте соль и черный перец. Готовьте до зарумянивания.
- Как только мясо приобретет красивый цвет, добавьте соевый и устричный соусы. Готовьте до выпаривания жидкости.
- Затем залейте мясо водой так, чтобы она покрывала его наполовину. Добавьте лавровые листы, перец горошком и готовьте на среднем огне в течение 45 минут.
- Слейте соус и обжарьте мясо до корочки. Когда оно будет готово, верните соус на сковороду вместе с лимонным соком и готовьте до выпаривания жидкости.
- Перед подачей нарежьте к мясу еще одну луковицу и готовьте еще несколько минут.