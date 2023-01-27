Гуцульский банош с брынзой и грибами
27 января 2023, 12:30Читати новину українською
Источник:Юлия Вилич
Для ценителей баноша мы выбрали проверенный рецепт блюда на сметане.
Гуцульский банош – настоящее блюдо украинской кухни. Ее любят в любом уголке Украины, а особенно популярной она также стала и за ее пределами.
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Есть много рецептов баноша, но мы предлагаем попробовать приготовить его на сметане. Если у вас есть домашняя – результат будет еще лучше.
Рецепт гуцульского баноша
- Время: 30 минут
- Порции: 3 – 4
– 500 граммов воды;
– 500 граммов жирной сметаны;
– 250 граммов кукурузной крупы;
– 40 граммов сливочного масла;
– 1 чайная ложка соли;
– брынза;
– шампиньоны.
Приготовление:
- Соединяем воду и сметану и ставим на маленький огонь. Добавляем соль. Как только жидкость начнет отдавать активный пар, добавляем в несколько приемов крупу, постоянно помешивая венчиком или лопаткой, чтобы не образовалось комочков.
- Варим на минимальном огне до 15 минут постоянно помешивая. В самом конце добавляем масло.
- Параллельно нарезаем очищенные шампиньоны, нарезаем их тонкими ломтиками и обжариваем на разогретой сковороде. Сдабриваем специями и готовим к румяной корочке.
- Банош подается в горячем виде. Сверху присыпаем натертой брынзой и кладем шкварки или поджаренные грибочки.
Приятного тебе аппетита!