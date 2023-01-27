Гуцульский банош с брынзой и грибами

Для ценителей баноша мы выбрали проверенный рецепт блюда на сметане.

Гуцульский банош – настоящее блюдо украинской кухни. Ее любят в любом уголке Украины, а особенно популярной она также стала и за ее пределами.

Читайте также Без добавки не обойдется: рецепт орехового плацка

Есть много рецептов баноша, но мы предлагаем попробовать приготовить его на сметане. Если у вас есть домашняя – результат будет еще лучше.

Рецепт гуцульского баноша

Время: 30 минут

30 минут Порции: 3 – 4

– 500 граммов воды;– 500 граммов жирной сметаны;– 250 граммов кукурузной крупы;– 40 граммов сливочного масла;– 1 чайная ложка соли;– брынза;– шампиньоны.

Приготовление:

Соединяем воду и сметану и ставим на маленький огонь. Добавляем соль. Как только жидкость начнет отдавать активный пар, добавляем в несколько приемов крупу, постоянно помешивая венчиком или лопаткой, чтобы не образовалось комочков.

Варим на минимальном огне до 15 минут постоянно помешивая. В самом конце добавляем масло.

Параллельно нарезаем очищенные шампиньоны, нарезаем их тонкими ломтиками и обжариваем на разогретой сковороде. Сдабриваем специями и готовим к румяной корочке.

Банош подается в горячем виде. Сверху присыпаем натертой брынзой и кладем шкварки или поджаренные грибочки.

Приятного тебе аппетита!