Гуцульський банош – справжня страва української кухні. Її полюбляють в будь-якому куточку України, а особливо популярною вона також стала й за її межами.

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Існує багато рецептів баношу, але ми пропонуємо спробувати приготувати його на сметані. Якщо у вас є домашня – результат буде ще кращим.

Рецепт гуцульського баношу

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 3 – 4

Інгредієнти:

– 500 грамів води;

– 500 грамів жирної сметани;

– 250 грамів кукурудзяної крупи;

– 40 грамів вершкового масла;

– 1 чайна ложка солі;

– бринза;

– печериці.

Приготування:

З’єднуємо воду та сметану і ставимо на невеликий вогонь. Додаємо сіль. Як тільки рідина почне віддавати активний пар, додаємо у кілька прийомів крупу постійно помішуючи вінчиком або лопаткою, щоб не утворилося грудочок.

Варимо на мінімальному вогні до 15 хвилин постійно помішуючи. В самому кінці додаємо масло.

Паралельно нарізаємо очищені печериці, нарізаємо їх тонкими скибками та обсмажуємо на розігрітій сковорідці. Присмачуємо спеціями та готуємо до рум'яної скоринки.

Банош подається у гарячому вигляді. Зверху присипаємо натертою бринзою і кладемо шкварки або підсмажені грибочки.

Смачного!