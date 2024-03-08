Готовили бограч пастухи в полевых условиях на костре из разного вида мяса, которое было под рукой. Однако сегодня его можно сварить и в мультиварке.
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Бограч в мультиварке
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Почистите, помойте и нарежьте тонкой соломкой болгарский перец.
- Заранее вымытую и просушенную свинину хорошо присолите и приперчите с обеих сторон. Оставьте на некоторое время пропитаться.
- В прогретую сковороду выложите приправленный кусок мяса и обжарьте, переворачивая со стороны на сторону, до образования хрустящей золотистой корочки.
- Далее переложите свинину в чашу мультиварки и присыпьте предварительно очищенным и нашинкованным тонкими полукольцами луком.
- Затем добавьте в чашу мультиварки болгарский перец, нарезанные тонкими полукольцами сельдерей и красный перец чили.
- Залейте в чашу томатную пасту и немного воды, всыпьте молотый красный и черный перец, соль, прованские травы и закройте крышку. Установите на мультиварке режим "Тушение" на час.
- По истечении указанного времени откройте крышку мультиварки и с помощью двух вилок разберите хорошо протушенное мясо на тонкие волокна, смешивая все ингредиенты.
- Готовый бограч приправьте измельченной зеленью.