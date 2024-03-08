Готовили бограч пастухи в полевых условиях на костре из разного вида мяса, которое было под рукой. Однако сегодня его можно сварить и в мультиварке.

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Бограч в мультиварке

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 650 граммов свинины;

– 2 болгарских перца;

– 2 сельдерея;

– 1 перец чили;

– 3 четверти красного молотого перца;

– 2 столовые ложки томатной пасты;

– соль, черный перец по вкусу;

– 25 граммов прованских приправ;

– 1 стакан воды.

Приготовление:

Почистите, помойте и нарежьте тонкой соломкой болгарский перец. Заранее вымытую и просушенную свинину хорошо присолите и приперчите с обеих сторон. Оставьте на некоторое время пропитаться. В прогретую сковороду выложите приправленный кусок мяса и обжарьте, переворачивая со стороны на сторону, до образования хрустящей золотистой корочки. Далее переложите свинину в чашу мультиварки и присыпьте предварительно очищенным и нашинкованным тонкими полукольцами луком. Затем добавьте в чашу мультиварки болгарский перец, нарезанные тонкими полукольцами сельдерей и красный перец чили. Залейте в чашу томатную пасту и немного воды, всыпьте молотый красный и черный перец, соль, прованские травы и закройте крышку. Установите на мультиварке режим "Тушение" на час. По истечении указанного времени откройте крышку мультиварки и с помощью двух вилок разберите хорошо протушенное мясо на тонкие волокна, смешивая все ингредиенты. Готовый бограч приправьте измельченной зеленью.

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