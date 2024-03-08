Готували бограч пастухи в польових умовах на багатті з різного виду м'яса, яке було під рукою. Проте сьогодні його можна зварити й в мультиварці.

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Бограч в мультиварці

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 650 грамів свинини;

– 2 болгарські перці;

– 2 селери;

– 1 перець чилі;

– 3 чверті червоного меленого перцю;

– 2 столові ложки томатної пасти;

– сіль, чорний перець до смаку;

– 25 грамів прованських страв;

– 1 склянка води.

Приготування:

Почистьте, помийте та наріжте тонкою соломкою болгарський перець. Заздалегідь вимиту і просушену свинину добре присоліть і приперчіть з обох боків. Залиште на деякий час просочитися. У прогріту пательню викладіть приправлений шматок м'яса та обсмажте, перевертаючи з боку на бік, до утворення хрусткої золотої скоринки. Далі перекладіть свинину в чашу мультиварки та присипте попередньо очищеною та нашаткованою тонкими півкільцями цибулею. Потім додайте в чашу мультиварки болгарський перець, нарізані тонкими півкільцями селеру та червоний перець чилі. Залийте в чашу томатну пасту і трохи води, всипте мелений червоний та чорний перець, сіль, прованські трави та закрийте кришку. Встановіть на мультиварці режим "Тушкування" на годину. Після закінчення зазначеного часу відкрийте кришку мультиварки та за допомогою двох вилок розберіть добре протушковане м'ясо на тонкі волокна, змішуючи всі інгредієнти. Готовий бограч приправте подрібненою зеленню.

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