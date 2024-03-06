По этому рецепту харчо получается наваристым, густым, душистым и невероятно вкусным. Этот суп популярен своим остро-сладким привкусом, который можно получить благодаря добавлению специй.

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Суп харчо – классический рецепт

  • Время: 2 часа
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Вскипятите кастрюлю воды. Мясо порежьте крупными кусками и положите в кипящую воду.
  2. Когда мясо закипит, положите в воду одну головку лука. Затем уменьшите огонь и варите 30 минут.
  3. Тем временем поставьте на огонь сковороду с маслом. Измельчите лук и дайте прожариться до золотистости.
  4. Далее на крупной терке натрите помидор, добавьте к луку и обжарьте смесь в течение 5 минут.
  5. В готовую смесь добавьте томатную пасту и перемешайте. После этого жарьте 2 минуты, затем снимите сковороду с огня и закройте крышкой.
  6. Когда мясо будет готово, отправьте к нему зажарку, рис и порезанный картофель.
  7. Добавьте соль по вкусу, перец чили и перемешайте. Вскипятив суп, варите еще 10 минут до готовности риса.
  8. Готовый харчо приправьте хмели-сунели, измельченным чесноком, зеленью и выключите плиту. Перед подачей блюду необходимо дать настояться.