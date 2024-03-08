Вы забудете даже о борще: рецепт настоящего закарпатского бограча в мультиварке

8 марта 2024, 20:30
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Источник:

УНИАН

Бограч является национальным первым блюдом венгерской кухни. Закарпатцам он тоже очень полюбился, поэтому стал неотъемлемой частью кухни этого региона.

Готовили бограч пастухи в полевых условиях на костре из разного вида мяса, которое было под рукой. Однако сегодня его можно сварить и в мультиварке.

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Бограч в мультиварке

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 650 граммов свинины;
– 2 болгарских перца;
– 2 сельдерея;
– 1 перец чили;
– 3 четверти красного молотого перца;
– 2 столовые ложки томатной пасты;
– соль, черный перец по вкусу;
– 25 граммов прованских приправ;
– 1 стакан воды.

Приготовление:

  1. Почистите, помойте и нарежьте тонкой соломкой болгарский перец.
  2. Заранее вымытую и просушенную свинину хорошо присолите и приперчите с обеих сторон. Оставьте на некоторое время пропитаться.
  3. В прогретую сковороду выложите приправленный кусок мяса и обжарьте, переворачивая со стороны на сторону, до образования хрустящей золотистой корочки.
  4. Далее переложите свинину в чашу мультиварки и присыпьте предварительно очищенным и нашинкованным тонкими полукольцами луком.
  5. Затем добавьте в чашу мультиварки болгарский перец, нарезанные тонкими полукольцами сельдерей и красный перец чили.
  6. Залейте в чашу томатную пасту и немного воды, всыпьте молотый красный и черный перец, соль, прованские травы и закройте крышку. Установите на мультиварке режим "Тушение" на час.
  7. По истечении указанного времени откройте крышку мультиварки и с помощью двух вилок разберите хорошо протушенное мясо на тонкие волокна, смешивая все ингредиенты.
  8. Готовый бограч приправьте измельченной зеленью.
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Автор: Ольга Котів