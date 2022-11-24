Густой горячий шоколад с какао для взрослых и детей

24 ноября 2022 , 15:49
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Источник:

инстаграмм Вкусные домашние рецепты

В холодный зимний день так и хочется чего-нибудь согревающего и вкусного. К примеру сладкого горячего шоколада, но не простого, а густого из какао.

Густой горячий шоколад из какао️ можно приготовить в считанные минуты и подать как с мороженым, так и со взбитыми сливками. А если еще посыпать все цветной посыпкой – магия!

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Всего 10 мин и шоколад готов. От него будут в восторге дети, а взрослые смогут снова погрузиться в безмятежное детство.

Рецепт горячего шоколада с какао

  • Время: 10 минут
  • Порции: 2
Ингредиенты:
– 600 миллилитров молока;
– 2 столовые ложки какао;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1 чайная ложка крахмала;
– взбитые сливки;
– тертый черный шоколад.

Приготовление:

  • Для приготовления горячего шоколада смешиваем все сухие ингредиенты.
  • Половину молока выливаем в кастрюльку с толстым дном и включаем умеренный огонь. Другую половину молока вливаем тонкой струйкой и смешиваем с сухими ингредиентами.
  • В кипящее молоко вливаем постоянно помешивая какао, варим до загустения. Дайте какао минутку покипеть и разливайте по чашечке.
  • Украсьте сверху взбитыми сливками, посыпьте тертым шоколадом и подавайте на стол.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак