Густой горячий шоколад из какао️ можно приготовить в считанные минуты и подать как с мороженым, так и со взбитыми сливками. А если еще посыпать все цветной посыпкой – магия!

Читайте также Запеченные куриные голени с хрустящей корочкой: пальчики оближете

Всего 10 мин и шоколад готов. От него будут в восторге дети, а взрослые смогут снова погрузиться в безмятежное детство.

Рецепт горячего шоколада с какао

  • Время: 10 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Для приготовления горячего шоколада смешиваем все сухие ингредиенты.
  • Половину молока выливаем в кастрюльку с толстым дном и включаем умеренный огонь. Другую половину молока вливаем тонкой струйкой и смешиваем с сухими ингредиентами.
  • В кипящее молоко вливаем постоянно помешивая какао, варим до загустения. Дайте какао минутку покипеть и разливайте по чашечке.
  • Украсьте сверху взбитыми сливками, посыпьте тертым шоколадом и подавайте на стол.

Приятного тебе аппетита!