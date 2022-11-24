Густой горячий шоколад из какао️ можно приготовить в считанные минуты и подать как с мороженым, так и со взбитыми сливками. А если еще посыпать все цветной посыпкой – магия!

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Всего 10 мин и шоколад готов. От него будут в восторге дети, а взрослые смогут снова погрузиться в безмятежное детство.

Рецепт горячего шоколада с какао

Время: 10 минут

10 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 600 миллилитров молока;

– 2 столовые ложки какао;

– 2 столовые ложки сахара;

– 1 чайная ложка крахмала;

– взбитые сливки;

– тертый черный шоколад.

Приготовление:

Для приготовления горячего шоколада смешиваем все сухие ингредиенты.

Половину молока выливаем в кастрюльку с толстым дном и включаем умеренный огонь. Другую половину молока вливаем тонкой струйкой и смешиваем с сухими ингредиентами.

В кипящее молоко вливаем постоянно помешивая какао, варим до загустения. Дайте какао минутку покипеть и разливайте по чашечке.

Украсьте сверху взбитыми сливками, посыпьте тертым шоколадом и подавайте на стол.

Приятного тебе аппетита!