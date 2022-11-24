Густий гарячий шоколад з какао️ можна приготувати за лічені хвилини та подати як з морозивом, так і зі збитими вершками. А якщо ще й посипати все кольоровою посипкою – магія!
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Всього 10 хв і шоколад готовий. Від нього будуть в захваті діти, а дорослі зможуть знову зануритися у безтурботне дитинство.
Рецепт гарячого шоколаду з какао
- Час: 10 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Для приготування гарячого шоколаду змішуємо всі сухі інгредієнти.
- ️Половину молока виливаємо в каструльку з товстим дном і вмикаємо помірний вогонь. Іншу половину молока вливаємо тонкою цівкою і змішуємо з сухими інгредієнтами.
- ️В кипляче молоко вливаємо постійно помішуючи какао, варимо до загустіння. Дайте какао хвилинку покипіти і розливайте по чашки.
- Прикрасьте зверху збитими вершками, посипте тертим шоколадом та подавайте до столу.
Смачного!