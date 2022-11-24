Густий гарячий шоколад з какао️ можна приготувати за лічені хвилини та подати як з морозивом, так і зі збитими вершками. А якщо ще й посипати все кольоровою посипкою – магія!

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Всього 10 хв і шоколад готовий. Від нього будуть в захваті діти, а дорослі зможуть знову зануритися у безтурботне дитинство.

Рецепт гарячого шоколаду з какао

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 600 мілілітрів молока;

– 2 столові ложки какао;

– 2 столові ложки цукру;

– 1 чайна ложка крохмалю;

– збиті вершки;

– тертий чорний шоколад.

Приготування:

Для приготування гарячого шоколаду змішуємо всі сухі інгредієнти.

️Половину молока виливаємо в каструльку з товстим дном і вмикаємо помірний вогонь. Іншу половину молока вливаємо тонкою цівкою і змішуємо з сухими інгредієнтами.

️В кипляче молоко вливаємо постійно помішуючи какао, варимо до загустіння. Дайте какао хвилинку покипіти і розливайте по чашки.

Прикрасьте зверху збитими вершками, посипте тертим шоколадом та подавайте до столу.

Смачного!