Густий гарячий шоколад з какао️ можна приготувати за лічені хвилини та подати як з морозивом, так і зі збитими вершками. А якщо ще й посипати все кольоровою посипкою – магія!

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Всього 10 хв і шоколад готовий. Від нього будуть в захваті діти, а дорослі зможуть знову зануритися у безтурботне дитинство.

Рецепт гарячого шоколаду з какао

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  • Для приготування гарячого шоколаду змішуємо всі сухі інгредієнти.
  • ️Половину молока виливаємо в каструльку з товстим дном і вмикаємо помірний вогонь. Іншу половину молока вливаємо тонкою цівкою і змішуємо з сухими інгредієнтами.
  • ️В кипляче молоко вливаємо постійно помішуючи какао, варимо до загустіння. Дайте какао хвилинку покипіти і розливайте по чашки.
  • Прикрасьте зверху збитими вершками, посипте тертим шоколадом та подавайте до столу.

Смачного!