Ленивые мини хачапури: рецепт из готового слоеного теста
20 сентября 2022 , 10:05Читати новину українською
Источник:инстаграммы Valeriia Veligura
Чтобы быстро и вкусно перекусить не обязательно часами стоять на кухне, особенно когда речь идет о домашней выпечке. Мы выбрали рецепт из готового слоеного теста, который вам точно понравится.
Хачапури – одно из самых популярных блюд грузинской кухни. Чтобы их приготовить по всем правилам, нужно приложить не один час и множество усилий. А что если приготовить мини хачапури уже из готового теста, например, слоеного? Будет невероятно вкусно!
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Относительно формы домашней выпечки, вы можете сформировать мини хачапури, как саму – треугольниками, или завернуть конвертиком.
Рецепт мини хачапури из слоеного теста
- Время: 30 минут
- Порции: 6 штук
– 450 граммов слоеного теста;
– 200 граммов сырого сулугуни;
– 100 граммов кисломолочного сыра;
– 1 куриное яйцо;
– соль;
– кунжут.
Приготовление:
- Для начинки смешайте творог, натертый сыр сулугуни, яичный белок и соль. Сформируйте из этих ингредиентов шесть шариков.
- Заранее разморозьте готовое слоеное тесто и немного раскатайте его. Вырежьте шесть квадратов размером 14х14 сантиметров. В центр каждого положите творожный шарик, а края смажьте водой. Плотно защипните края.
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Переложите мини хачапури на противень покрытый пергаментом и смажьте яичным желтком. По желанию посыпьте кунжутом.
- Выпекайте домашнюю сдобу 15 минут.
- Готовые мини-хачапури подавайте к столу горячими.
Приятного тебе аппетита!