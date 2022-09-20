Хачапури – одно из самых популярных блюд грузинской кухни. Чтобы их приготовить по всем правилам, нужно приложить не один час и множество усилий. А что если приготовить мини хачапури уже из готового теста, например, слоеного? Будет невероятно вкусно!
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Относительно формы домашней выпечки, вы можете сформировать мини хачапури, как саму – треугольниками, или завернуть конвертиком.
Рецепт мини хачапури из слоеного теста
- Время: 30 минут
- Порции: 6 штук
Приготовление:
- Для начинки смешайте творог, натертый сыр сулугуни, яичный белок и соль. Сформируйте из этих ингредиентов шесть шариков.
- Заранее разморозьте готовое слоеное тесто и немного раскатайте его. Вырежьте шесть квадратов размером 14х14 сантиметров. В центр каждого положите творожный шарик, а края смажьте водой. Плотно защипните края.
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Переложите мини хачапури на противень покрытый пергаментом и смажьте яичным желтком. По желанию посыпьте кунжутом.
- Выпекайте домашнюю сдобу 15 минут.
- Готовые мини-хачапури подавайте к столу горячими.
Приятного тебе аппетита!