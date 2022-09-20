Хачапурі – одна з найпопулярніших страв грузинської кухні. Щоб їх приготувати за всіма правилами, потрібно прикласти не одну годину та безліч зусиль. А що якщо приготувати мініхачапурі вже з готового тіста, наприклад, листкового? Буде неймовірно смачно!

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Щодо форми домашньої випічки, ви можете сформувати мініхачапурі, як саму – трикутниками, або загорнути конвертиком.

Рецепт мініхачапурі з листкового тіста

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 6 штук

Приготування:

  • Для начинки змішайте домашній сир, натертий сир сулугуні, яєчний білок та сіль. Сформуйте з цих інгредієнтів шість кульок.
  • Заздалегідь розморозьте готове листкове тісто та трішки розкачайте його. Виріжте шість квадратів розміром 14х14 сантиметрів. В центр кожного покладіть сирну кульку, а краї змастіть водою. Щільно защипніть краї.
  • Розігрійте духовку до 200 градусів. Перекладіть міні хачапурі на деко вкрите пергаментом та змастіть яєчним жовтком. За бажанням посипте кунжутом.
  • Випікайте домашню здобу 15 хвилин.
  • Готові мініхачапурі подавайте до столу гарячими.

Смачного!