Халатность или судьба: почему шоу "Адская кухня" в 13 выпуске покинул любимец девушек
Источник:Новый канал
В 13 выпуске кулинарного реалити-шоу "Адская кухня" (Новый канал) участников в черных кителях ждали новые испытания от шефа Алекса Якутова. Поскольку до финала проекта осталось совсем немного, "Адский" шеф не перестает придумывать новые конкурсы для поваров.
В первом испытании 13 выпуска реалити-шоу "Адская кухня" требования Якутова к участникам стали еще строже, так как до финала осталось всего два шага.
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Каждый повар должен был разработать собственное меню для бизнес-ланча одного из киевских ресторанов, сделать закупку продуктов и приготовить блюда. Концепцией бизнес-ланча была азербайджанская кухня, традиционные блюда которой знали не все участники.
Каждый шеф-повар должен быть аналитиком. Знать, где дешевле купить продукт, взять из него максимум и продать дороже,
– объяснил шеф.
Каждому участнику "Адской кухни" выдали по 2,5 тысячи гривен на закупку продуктов. Торговаться или покупать по цене продавца – решать каждому лично. Также в испытании повара должны выбирать только качественные продукты, потому что испорченный товар Якутов не допустит на своей кухне.
Антон Белей, Александр Громлюк, Юрий Диденко, Никита Ефанов / Фото Новый канал
Удивлению Алекса Якутова не было предела – участники приобрели просроченные и некачественные продукты, которые с улыбкой продавали им продавцы из машины. Лучше всего с задачей выбора продуктов для своего бизнес-ланча справились Александр Громлюк и Юрий Диденко. Последний даже вступил в перепалку с продавцом, потому что видел, что ему хотят продать испорченные овощи. Больше всего продуктов Якутов конфисковал у Антона Белея. У парня были совсем испорченные овощи и просроченная утка.
Во втором испытании поваров "Адской кухни" ждал настоящий марафон от Алекса Якутова. Утро черных кителей началось с настоящей зарядки от специально приглашенного тренера: бурпи, планка и прыжки на скакалке разбудили даже Яну.
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После утреннего спорта поваров уже ждал "адский" шеф с новыми заданиями: каждый из поваров должен выбрать барашка, под которым прятались классические блюда: паста карбонара, паста болоньезе, вителло тоннато, тирамису, хумус, винегрет и другие. Таких этапов с барашками было три. У кого будет больше отгаданных блюд, названных в них ошибок и в совершенстве приготовленных блюд – тот победил.
Шоу "Адская кухня" / Фото Новый канал
Юрий Диденко снова доказал Алексу Якутову, что он лучший и должен быть в финале реалити-шоу "Адская кухня". Парень стал победителем испытания, хоть и приготовил всего два блюда из трех. Антон Белей снова разочаровал шефа и получил ноль баллов за блюда.
Алекс Якутов был удивлен, что одессит не смог приготовить хумус, да еще и неправильно указал название. Парень написал: "Гумус".
А ко второму ужину в черных кителях шеф выдумал еще несколько осложнений для участников.
Су-шефы могли помогать поварам, но молча. Каждому участнику я приклеил на китель три полоски, которые означали три "жизни". За каждую ошибку одну отклеивал. Кто терял все – покидал кухню,
– прокомментировал Якутов.
Антон Белей, Елена Охотник и Яна Беденко допустили наибольшее количество ошибок и остались лишь с одной полоской-"жизнью". Впоследствии Елена и Антон не сумели приготовить обычное ризотто, и Алекс выгнал их с кухни. Именно этих участников и номинировали на вылет.
Антон Белей / Фото Новый канал
Елена попала в номинацию уже в четвертый раз. Она побила все антирекорды,
– отметил Якутов.
Участница признала свои ошибки и отметила, где проявила себя лучше всего, что касается Антона – у Якутова уже не было вопросов. Парень без всяких разъяснений шефа снял черный китель и покинул проект.