В первом испытании 13 выпуска реалити-шоу "Адская кухня" требования Якутова к участникам стали еще строже, так как до финала осталось всего два шага.

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Каждый повар должен был разработать собственное меню для бизнес-ланча одного из киевских ресторанов, сделать закупку продуктов и приготовить блюда. Концепцией бизнес-ланча была азербайджанская кухня, традиционные блюда которой знали не все участники.

Каждый шеф-повар должен быть аналитиком. Знать, где дешевле купить продукт, взять из него максимум и продать дороже,

– объяснил шеф.

Каждому участнику "Адской кухни" выдали по 2,5 тысячи гривен на закупку продуктов. Торговаться или покупать по цене продавца – решать каждому лично. Также в испытании повара должны выбирать только качественные продукты, потому что испорченный товар Якутов не допустит на своей кухне.



Антон Белей, Александр Громлюк, Юрий Диденко, Никита Ефанов / Фото Новый канал

Удивлению Алекса Якутова не было предела – участники приобрели просроченные и некачественные продукты, которые с улыбкой продавали им продавцы из машины. Лучше всего с задачей выбора продуктов для своего бизнес-ланча справились Александр Громлюк и Юрий Диденко. Последний даже вступил в перепалку с продавцом, потому что видел, что ему хотят продать испорченные овощи. Больше всего продуктов Якутов конфисковал у Антона Белея. У парня были совсем испорченные овощи и просроченная утка.

Во втором испытании поваров "Адской кухни" ждал настоящий марафон от Алекса Якутова. Утро черных кителей началось с настоящей зарядки от специально приглашенного тренера: бурпи, планка и прыжки на скакалке разбудили даже Яну.

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После утреннего спорта поваров уже ждал "адский" шеф с новыми заданиями: каждый из поваров должен выбрать барашка, под которым прятались классические блюда: паста карбонара, паста болоньезе, вителло тоннато, тирамису, хумус, винегрет и другие. Таких этапов с барашками было три. У кого будет больше отгаданных блюд, названных в них ошибок и в совершенстве приготовленных блюд – тот победил.



Шоу "Адская кухня" / Фото Новый канал

Юрий Диденко снова доказал Алексу Якутову, что он лучший и должен быть в финале реалити-шоу "Адская кухня". Парень стал победителем испытания, хоть и приготовил всего два блюда из трех. Антон Белей снова разочаровал шефа и получил ноль баллов за блюда.

Алекс Якутов был удивлен, что одессит не смог приготовить хумус, да еще и неправильно указал название. Парень написал: "Гумус".

А ко второму ужину в черных кителях шеф выдумал еще несколько осложнений для участников.

Су-шефы могли помогать поварам, но молча. Каждому участнику я приклеил на китель три полоски, которые означали три "жизни". За каждую ошибку одну отклеивал. Кто терял все – покидал кухню,

– прокомментировал Якутов.

Антон Белей, Елена Охотник и Яна Беденко допустили наибольшее количество ошибок и остались лишь с одной полоской-"жизнью". Впоследствии Елена и Антон не сумели приготовить обычное ризотто, и Алекс выгнал их с кухни. Именно этих участников и номинировали на вылет.



Антон Белей / Фото Новый канал

Елена попала в номинацию уже в четвертый раз. Она побила все антирекорды,

– отметил Якутов.

Участница признала свои ошибки и отметила, где проявила себя лучше всего, что касается Антона – у Якутова уже не было вопросов. Парень без всяких разъяснений шефа снял черный китель и покинул проект.