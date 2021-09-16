Hangover или похмельный суп впервые его приготовили в Корее. Это насыщенное первое блюдо с грубо нарезанным мясом и овощами. Обычно с него начинается каждый понедельник корейцев, ведь только он может утолить воскресное барбекю.

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Рецепт похмельного супа

  • Время: 2 часа
  • Порции: 6


Похмельный суп / Фото Рецепты Кореи

Приготовление:

  1. Нарежьте мясо поперек волокон на кусочки шириной 5 сантиметров. Тщательно натрите солью и перцем.


Приготовление супа / Фото Еда

  1. Половину мяса обжарьте на разогретой сковороде с маслом. Около 3 минут с каждой из сторон будет достаточно.
  2. Выньте обжаренное мясо со сковородки и тоже самое сделайте с остальной сырой говядиной.
  3. Добавьте к мясу нарезанный кубиками чеснок, зиру, орегано и продолжайте обжаривать.


Приготовление супа / Фото Еда

  1. Мелко нарежьте морковь и лук, добавьте к мясу. Жарьте овощи еще 10 минут.
  2. Влейте 1,5 литра воды и варите суп 60 - 70 минут.
  3. Добавьте в суп грубо нарезанный картофель и варите 20 минут. Далее высыпьте фасоль, горошек и варите еще 5 минут.


Приготовление супа / Фото Еда

  1. Посолите суп и поперчите по вашему вкусу.
  2. Приготовьте в отдельной кастрюле яйца пашот или отварите их привычным способом.


Приготовление супа / Фото Еда

  1. Перед подачей супа на стол, выложите в него яйца и посыпьте мелко нарезанной зеленью. Приятного аппетита!