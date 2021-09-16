Рецепт похмельного супа пригодится каждой хозяйке, ведь только он может помочь с последствиями прошлой шумной вечеринки или застолья. Суп довольно быстрый и несложный в приготовлении, а если вы не умеете готовить яйца пашот, не проблема – отварите их привычным вам способом.