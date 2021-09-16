Hangover или похмельный суп впервые его приготовили в Корее. Это насыщенное первое блюдо с грубо нарезанным мясом и овощами. Обычно с него начинается каждый понедельник корейцев, ведь только он может утолить воскресное барбекю.
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Рецепт похмельного супа
- Время: 2 часа
- Порции: 6
Похмельный суп / Фото Рецепты Кореи
Приготовление:
- Нарежьте мясо поперек волокон на кусочки шириной 5 сантиметров. Тщательно натрите солью и перцем.
Приготовление супа / Фото Еда
- Половину мяса обжарьте на разогретой сковороде с маслом. Около 3 минут с каждой из сторон будет достаточно.
- Выньте обжаренное мясо со сковородки и тоже самое сделайте с остальной сырой говядиной.
- Добавьте к мясу нарезанный кубиками чеснок, зиру, орегано и продолжайте обжаривать.
Приготовление супа / Фото Еда
- Мелко нарежьте морковь и лук, добавьте к мясу. Жарьте овощи еще 10 минут.
- Влейте 1,5 литра воды и варите суп 60 - 70 минут.
- Добавьте в суп грубо нарезанный картофель и варите 20 минут. Далее высыпьте фасоль, горошек и варите еще 5 минут.
Приготовление супа / Фото Еда
- Посолите суп и поперчите по вашему вкусу.
- Приготовьте в отдельной кастрюле яйца пашот или отварите их привычным способом.
Приготовление супа / Фото Еда
- Перед подачей супа на стол, выложите в него яйца и посыпьте мелко нарезанной зеленью. Приятного аппетита!