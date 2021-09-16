Hangover суп: блюдо, которое спасет от похмелья

Рецепт похмельного супа пригодится каждой хозяйке, ведь только он может помочь с последствиями прошлой шумной вечеринки или застолья. Суп довольно быстрый и несложный в приготовлении, а если вы не умеете готовить яйца пашот, не проблема – отварите их привычным вам способом.

Hangover или похмельный суп впервые его приготовили в Корее. Это насыщенное первое блюдо с грубо нарезанным мясом и овощами. Обычно с него начинается каждый понедельник корейцев, ведь только он может утолить воскресное барбекю.

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Рецепт похмельного супа

Время : 2 часа

: 2 часа Порции: 6



Похмельный суп / Фото Рецепты Кореи

- 900 г говядины;- 3 г свежей кинзы;- 6 шт. куриных яиц;- 2 шт. моркови;- 2 шт. репчатого лука;- 2 шт. картофеля;- 100 г стручковой фасоли;- 150 г зеленого горошка;- 4 зубчика чеснока;- 2 ст. л. масла;- 2 ст. л. белого винного уксуса;- 3 г листьев сельдерея;- 3 г петрушки;- ½ ч. л. зиры;- 1 ч. л. сушеного орегано;- соль по вашему вкусу;- черный молотый перец по вашему вкусу.

Приготовление:

Нарежьте мясо поперек волокон на кусочки шириной 5 сантиметров. Тщательно натрите солью и перцем.



Приготовление супа / Фото Еда

Половину мяса обжарьте на разогретой сковороде с маслом. Около 3 минут с каждой из сторон будет достаточно. Выньте обжаренное мясо со сковородки и тоже самое сделайте с остальной сырой говядиной. Добавьте к мясу нарезанный кубиками чеснок, зиру, орегано и продолжайте обжаривать.



Приготовление супа / Фото Еда

Мелко нарежьте морковь и лук, добавьте к мясу. Жарьте овощи еще 10 минут. Влейте 1,5 литра воды и варите суп 60 - 70 минут. Добавьте в суп грубо нарезанный картофель и варите 20 минут. Далее высыпьте фасоль, горошек и варите еще 5 минут.



Приготовление супа / Фото Еда

Посолите суп и поперчите по вашему вкусу. Приготовьте в отдельной кастрюле яйца пашот или отварите их привычным способом.



Приготовление супа / Фото Еда