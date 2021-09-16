Hangover суп: блюдо, которое спасет от похмелья

16 сентября 2021 , 17:50
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Источник:

Еда

Рецепт похмельного супа пригодится каждой хозяйке, ведь только он может помочь с последствиями прошлой шумной вечеринки или застолья. Суп довольно быстрый и несложный в приготовлении, а если вы не умеете готовить яйца пашот, не проблема – отварите их привычным вам способом.

Hangover или похмельный суп впервые его приготовили в Корее. Это насыщенное первое блюдо с грубо нарезанным мясом и овощами. Обычно с него начинается каждый понедельник корейцев, ведь только он может утолить воскресное барбекю.

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Рецепт похмельного супа

  • Время: 2 часа
  • Порции: 6


Похмельный суп / Фото Рецепты Кореи

Ингредиенты:
- 900 г говядины;
- 3 г свежей кинзы;
- 6 шт. куриных яиц;
- 2 шт. моркови;
- 2 шт. репчатого лука;
- 2 шт. картофеля;
- 100 г стручковой фасоли;
- 150 г зеленого горошка;
- 4 зубчика чеснока;
- 2 ст. л. масла;
- 2 ст. л. белого винного уксуса;
- 3 г листьев сельдерея;
- 3 г петрушки;
- ½ ч. л. зиры;
- 1 ч. л. сушеного орегано;
- соль по вашему вкусу;
- черный молотый перец по вашему вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте мясо поперек волокон на кусочки шириной 5 сантиметров. Тщательно натрите солью и перцем.


Приготовление супа / Фото Еда

  1. Половину мяса обжарьте на разогретой сковороде с маслом. Около 3 минут с каждой из сторон будет достаточно.
  2. Выньте обжаренное мясо со сковородки и тоже самое сделайте с остальной сырой говядиной.
  3. Добавьте к мясу нарезанный кубиками чеснок, зиру, орегано и продолжайте обжаривать.


Приготовление супа / Фото Еда

  1. Мелко нарежьте морковь и лук, добавьте к мясу. Жарьте овощи еще 10 минут.
  2. Влейте 1,5 литра воды и варите суп 60 - 70 минут.
  3. Добавьте в суп грубо нарезанный картофель и варите 20 минут. Далее высыпьте фасоль, горошек и варите еще 5 минут.


Приготовление супа / Фото Еда

  1. Посолите суп и поперчите по вашему вкусу.
  2. Приготовьте в отдельной кастрюле яйца пашот или отварите их привычным способом.


Приготовление супа / Фото Еда

  1. Перед подачей супа на стол, выложите в него яйца и посыпьте мелко нарезанной зеленью. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак