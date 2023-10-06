Как плов, только лучше – готовим армянскую фаршированную тыкву хапама

Если вас заинтересовало не только название, но и блюдо – обязательно приготовьте дома. Вы также будете приятно удивлены вкусом, подачей и ароматами.

Хапама – традиционное блюдо армянской кухни. Это фаршированная тыква с медом, рисом и большим количеством сухофруктов. Такое блюдо очень похоже на любимый нами плов, но без мяса.

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Также особенностью хапами является запекание блюда не в котле или другой посуде, а именно в тыкве. Это очень вкусно – поверьте!

Рецепт хапами с сухофруктами

Время: 2 часа

2 часа Порции: 8

– тыква;– половина стакана сушеных абрикосов;– половина стакана чернослива;– половина стакана изюма;– 1/4стакана миндаля;– 1/3 стакана грецких орехов;– 1,5 стакана полуготового риса Басмати;– мед;– палочка корицы;- сливочное масло.

Приготовление:

Разогреваем духовку до 180 – 190 градусов.

Моем тыкву, срезаем верхушку и вынимаем серединку. Смазываем тыкву внутри медом.

Нарезаем произвольными кусочками изюм, курагу и чернослив, смешиваем вместе с обжаренными орехами.

Добавляем сливочное масло, смещаем с рисом и специями.

Выкладываем все в середину тыквы, добавляем кусочки масла, мед и накрываем крышкой овоща и отправляем в духовку на 1,5 – 2 часа запекаться.

Подавайте блюдо в тыкве.

Приятного аппетита!

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