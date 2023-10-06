Хапама – традиційна страва вірменської кухні. Це фарширований гарбуз з медом, рисом та великою кількістю сухофруктів. Така страва дуже схожа на улюблений нами плов, але без м'яса.

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Також особливістю хапами є запікання страви не у казані чи іншому посуді, а саме у гарбузі. Це дужесмачно – повірте!

Рецепт хапами з сухофруктами

  • Час: 2 години
  • Порції: 8

Приготування:

  • Розігріваємо духовку до 180 – 190 градусів.
  • Миємо гарбуз, зрізаємо верхівку та виймаємо серединку. Змащуємо гарбуз всередині медом.
  • Нарізаємо довільними шматочками родзинки, курагу та чорнослив, змішуємо разом з обсмаженими горіхами.
  • Додаємо вершкове масло, зміщуємо з рисом та спеціями.
  • Викладаємо все в середину гарбуза, додаємо шматочки масла, мед і накриваємо кришкою овоча та відправляємо в духовку на 1,5 – 2 години запікатися.
  • Подавайте страву в гарбузі.

Смачного!