Хапама – традиційна страва вірменської кухні. Це фарширований гарбуз з медом, рисом та великою кількістю сухофруктів. Така страва дуже схожа на улюблений нами плов, але без м'яса.

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Також особливістю хапами є запікання страви не у казані чи іншому посуді, а саме у гарбузі. Це дужесмачно – повірте!

Рецепт хапами з сухофруктами

Час: 2 години

2 години Порції: 8

Інгредієнти:

– гарбуз;

– половина склянки сушених абрикосів;

– половина склянки чорносливу;

– половина склянки родзинок;

– 1/4склянки мигдалю;

– 1/3 склянки волоських горіхів;

– 1,5 склянки напівготового рису Басматі;

– мед;

– паличка кориці;

– вершкове масло.

Приготування:

Розігріваємо духовку до 180 – 190 градусів.

Миємо гарбуз, зрізаємо верхівку та виймаємо серединку. Змащуємо гарбуз всередині медом.

Нарізаємо довільними шматочками родзинки, курагу та чорнослив, змішуємо разом з обсмаженими горіхами.

Додаємо вершкове масло, зміщуємо з рисом та спеціями.

Викладаємо все в середину гарбуза, додаємо шматочки масла, мед і накриваємо кришкою овоча та відправляємо в духовку на 1,5 – 2 години запікатися.

Подавайте страву в гарбузі.

Смачного!

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