Хапама – традиційна страва вірменської кухні. Це фарширований гарбуз з медом, рисом та великою кількістю сухофруктів. Така страва дуже схожа на улюблений нами плов, але без м'яса.
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Також особливістю хапами є запікання страви не у казані чи іншому посуді, а саме у гарбузі. Це дужесмачно – повірте!
Рецепт хапами з сухофруктами
- Час: 2 години
- Порції: 8
Приготування:
- Розігріваємо духовку до 180 – 190 градусів.
- Миємо гарбуз, зрізаємо верхівку та виймаємо серединку. Змащуємо гарбуз всередині медом.
- Нарізаємо довільними шматочками родзинки, курагу та чорнослив, змішуємо разом з обсмаженими горіхами.
- Додаємо вершкове масло, зміщуємо з рисом та спеціями.
- Викладаємо все в середину гарбуза, додаємо шматочки масла, мед і накриваємо кришкою овоча та відправляємо в духовку на 1,5 – 2 години запікатися.
- Подавайте страву в гарбузі.
Смачного!