Хапама – традиционное блюдо армянской кухни. Это фаршированная тыква с медом, рисом и большим количеством сухофруктов. Такое блюдо очень похоже на любимый нами плов, но без мяса.

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Также особенностью хапами является запекание блюда не в котле или другой посуде, а именно в тыкве. Это очень вкусно – поверьте!

Рецепт хапами с сухофруктами

  • Время: 2 часа
  • Порции: 8

Приготовление:

  • Разогреваем духовку до 180 – 190 градусов.
  • Моем тыкву, срезаем верхушку и вынимаем серединку. Смазываем тыкву внутри медом.
  • Нарезаем произвольными кусочками изюм, курагу и чернослив, смешиваем вместе с обжаренными орехами.
  • Добавляем сливочное масло, смещаем с рисом и специями.
  • Выкладываем все в середину тыквы, добавляем кусочки масла, мед и накрываем крышкой овоща и отправляем в духовку на 1,5 – 2 часа запекаться.
  • Подавайте блюдо в тыкве.

Приятного аппетита!