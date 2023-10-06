Хапама – традиционное блюдо армянской кухни. Это фаршированная тыква с медом, рисом и большим количеством сухофруктов. Такое блюдо очень похоже на любимый нами плов, но без мяса.
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Также особенностью хапами является запекание блюда не в котле или другой посуде, а именно в тыкве. Это очень вкусно – поверьте!
Рецепт хапами с сухофруктами
- Время: 2 часа
- Порции: 8
Приготовление:
- Разогреваем духовку до 180 – 190 градусов.
- Моем тыкву, срезаем верхушку и вынимаем серединку. Смазываем тыкву внутри медом.
- Нарезаем произвольными кусочками изюм, курагу и чернослив, смешиваем вместе с обжаренными орехами.
- Добавляем сливочное масло, смещаем с рисом и специями.
- Выкладываем все в середину тыквы, добавляем кусочки масла, мед и накрываем крышкой овоща и отправляем в духовку на 1,5 – 2 часа запекаться.
- Подавайте блюдо в тыкве.
Приятного аппетита!