Куриные отбивные любят почти все. А если сделать их оригинальными? Для этого шеф-повар переработал рецепт панировки мяса. Она добавила специи и секретный ингредиент – сыр.

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Какой сыр выбрать – решать вам, но мы рекомендуем остановить свой выбор на Грана падано. Он умеренно соленый и нужной структуры, которая идеально подойдет для панировки курятины.

Рецепт куриных отбивных с творожной корочкой

Время: 40 минут

40 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 2 куриных филе;

– 3 сырых куриных яйца;

– 4 зубчика чеснока;

– небольшой пучок петрушки;

– 1 веточка розмарина;

– 4 кусочка белого хлеба;

– 150 граммов пшеничной муки;

– 100 граммов сыра Грана подано;

– соль;

– черный молотый перец;

– молотая копченая паприка.

Приготовление:

Куриное филе зачищаем, отрезаем малое филе. Большое филе нарезаем на три части. Отбиваем каждую под слоем пищевой пленки. Важно отбивать осторожно, чтобы филе не порвалось.

Куриные яйца взбиваем до однородности и добавляем измельченный чеснок.

Пшеничную муку смешиваем с щепоткой соли, перцем и паприкой.

В чашу блендера забрасываем: хлеб, листья петрушки, розмарин и сыр. Перебиваем. Ароматные сухари для панировки готовы.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла на среднем огне. Филе осыпаем мукой, погружаем в яйцо и затем в творожные сухари. Жарим с двух сторон до румяности.

Подавайте отбивные курицы с любимым соусом и гарниром.

Приятного тебе аппетита!