Курячі відбивні люблять майже всі. А якщо зробити їх оригінальними? Для цього шеф-кухар переробила рецепт панірування м'яса. Вона додала спеції та секретний інгредієнт – сир.

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Який сир обрати – вирішувати вам, але ми радимо зупинити свій вибір на Грана падано. Він вміру солоний, та потрібної структури, яка ідеально підійде для паніровки курятини.

Рецепт курячих відбивних з сирною скоринкою

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Куряче філе зачищаємо, відрізаємо мале філе. Велике філе нарізаємо на три частини. Відбиваємо кожну під шаром харчової плівки. Важливо відбивати обережно, щоб філе не порвалося.
  • Курячі яйця збиваємо до однорідності й додаємо подрібнений часник.
  • Пшеничне борошно змішуємо з дрібкою солі, перцем та паприкою.
  • В чашу блендера закидаємо: хліб, листя петрушки, розмарин і сир. Перебиваємо. Ароматні сухарі для панірування готові.
  • Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії на середньому вогні. Філе обсипаємо борошном, занурюємо в яйце і потім в сирні сухарі. Смажимо з двох сторін до рум'яності.
  • Подавайте курячі відбивні з улюбленим соусом та гарніром.

Смачного!