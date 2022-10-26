Курячі відбивні люблять майже всі. А якщо зробити їх оригінальними? Для цього шеф-кухар переробила рецепт панірування м'яса. Вона додала спеції та секретний інгредієнт – сир.
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Який сир обрати – вирішувати вам, але ми радимо зупинити свій вибір на Грана падано. Він вміру солоний, та потрібної структури, яка ідеально підійде для паніровки курятини.
Рецепт курячих відбивних з сирною скоринкою
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Куряче філе зачищаємо, відрізаємо мале філе. Велике філе нарізаємо на три частини. Відбиваємо кожну під шаром харчової плівки. Важливо відбивати обережно, щоб філе не порвалося.
- Курячі яйця збиваємо до однорідності й додаємо подрібнений часник.
- Пшеничне борошно змішуємо з дрібкою солі, перцем та паприкою.
- В чашу блендера закидаємо: хліб, листя петрушки, розмарин і сир. Перебиваємо. Ароматні сухарі для панірування готові.
- Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії на середньому вогні. Філе обсипаємо борошном, занурюємо в яйце і потім в сирні сухарі. Смажимо з двох сторін до рум'яності.
- Подавайте курячі відбивні з улюбленим соусом та гарніром.
Смачного!