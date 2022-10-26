Хрустящая и сочная: рецепт куриных отбивных с сырной корочкой

Как превратить банальное блюдо из курицы в настоящий кулинарный шедевр? Шеф-повар Валентина Саенко поделилась с читателями рецептом вкусной курицы с хрустящей сырной корочкой.

Куриные отбивные любят почти все. А если сделать их оригинальными? Для этого шеф-повар переработал рецепт панировки мяса. Она добавила специи и секретный ингредиент – сыр.

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Какой сыр выбрать – решать вам, но мы рекомендуем остановить свой выбор на Грана падано. Он умеренно соленый и нужной структуры, которая идеально подойдет для панировки курятины.

Рецепт куриных отбивных с творожной корочкой

Время: 40 минут

40 минут Порции: 4

– 2 куриных филе;– 3 сырых куриных яйца;– 4 зубчика чеснока;– небольшой пучок петрушки;– 1 веточка розмарина;– 4 кусочка белого хлеба;– 150 граммов пшеничной муки;– 100 граммов сыра Грана подано;– соль;– черный молотый перец;– молотая копченая паприка.

Приготовление:

Куриное филе зачищаем, отрезаем малое филе. Большое филе нарезаем на три части. Отбиваем каждую под слоем пищевой пленки. Важно отбивать осторожно, чтобы филе не порвалось.

Куриные яйца взбиваем до однородности и добавляем измельченный чеснок.

Пшеничную муку смешиваем с щепоткой соли, перцем и паприкой.

В чашу блендера забрасываем: хлеб, листья петрушки, розмарин и сыр. Перебиваем. Ароматные сухари для панировки готовы.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла на среднем огне. Филе осыпаем мукой, погружаем в яйцо и затем в творожные сухари. Жарим с двух сторон до румяности.

Подавайте отбивные курицы с любимым соусом и гарниром.

Приятного тебе аппетита!