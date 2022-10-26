Хрустящая и сочная: рецепт куриных отбивных с сырной корочкой
26 октября 2022 , 07:59Читати новину українською
Источник:инстаграмм Вали Саенко
Как превратить банальное блюдо из курицы в настоящий кулинарный шедевр? Шеф-повар Валентина Саенко поделилась с читателями рецептом вкусной курицы с хрустящей сырной корочкой.
Куриные отбивные любят почти все. А если сделать их оригинальными? Для этого шеф-повар переработал рецепт панировки мяса. Она добавила специи и секретный ингредиент – сыр.
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Какой сыр выбрать – решать вам, но мы рекомендуем остановить свой выбор на Грана падано. Он умеренно соленый и нужной структуры, которая идеально подойдет для панировки курятины.
Рецепт куриных отбивных с творожной корочкой
- Время: 40 минут
- Порции: 4
– 2 куриных филе;
– 3 сырых куриных яйца;
– 4 зубчика чеснока;
– небольшой пучок петрушки;
– 1 веточка розмарина;
– 4 кусочка белого хлеба;
– 150 граммов пшеничной муки;
– 100 граммов сыра Грана подано;
– соль;
– черный молотый перец;
– молотая копченая паприка.
Приготовление:
- Куриное филе зачищаем, отрезаем малое филе. Большое филе нарезаем на три части. Отбиваем каждую под слоем пищевой пленки. Важно отбивать осторожно, чтобы филе не порвалось.
- Куриные яйца взбиваем до однородности и добавляем измельченный чеснок.
- Пшеничную муку смешиваем с щепоткой соли, перцем и паприкой.
- В чашу блендера забрасываем: хлеб, листья петрушки, розмарин и сыр. Перебиваем. Ароматные сухари для панировки готовы.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла на среднем огне. Филе осыпаем мукой, погружаем в яйцо и затем в творожные сухари. Жарим с двух сторон до румяности.
- Подавайте отбивные курицы с любимым соусом и гарниром.
Приятного тебе аппетита!