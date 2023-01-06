Хек – отличная опция для Сочельника, которую можно приобрести в любом магазине даже в последний момент. В сочетании с овощами и томатным соусом он может стать главным блюдом праздничного стола. Готовить его очень легко и быстро, так что если вам не хватает времени для готовки, то этот рецепт для вас.

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Рецепт хека в томатном соусе

Время: 50 минут

Порций: 5

Хороший выбор для постного застолья / Фото Fajne gotowanie

Ингредиенты:

  • 700 грамм хека (2 тушки);
  • 70 грамм томатной пасты;
  • 3 лавровых листа;
  • 30 грамм сахара;
  • 2 луковицы;
  • 2 морковки;
  • 4 столовые ложки муки;
  • 1/2 чайной ложки соли;
  • 1/4 чайной ложки перца.

Приготовление:

  1. Рыбу размораживаем, чистим и моем. Обсушиваем бумажным полотенцем и обрезаем плавники.
  2. Нарезаем хека на порционные кусочки толщиной примерно 3 сантиметра.
  3. Солим, перчим и по желанию добавляем специи.
  4. Кусочки рыбы обваливаем в муке, выкладываем на разогретую сковороду и жарим до золотой корочки. После этого перекладываем хека в кастрюлю для тушения. Если сковорода достаточно большая и глубокая, можно тушить рыбу в ней.
  5. Готовим заливку: лук мелко нарезаем и обжариваем до румяности, морковь грубо натираем и добавляем в лук. Тушим до мягкости моркови.
  6. К овощам добавляем томатную пасту, соль, сахар перец и заливаем 200 миллилитрами горячей воды. После того как заливка закипит, ее нужно готовить 2 минуты.
  7. Заливаем рыбу, добавляем лавровый лист и тушим 5 – 10 минут.