Хек – отличная опция для Сочельника, которую можно приобрести в любом магазине даже в последний момент. В сочетании с овощами и томатным соусом он может стать главным блюдом праздничного стола. Готовить его очень легко и быстро, так что если вам не хватает времени для готовки, то этот рецепт для вас.

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Рецепт хека в томатном соусе

Время: 50 минут

Порций: 5

Хороший выбор для постного застолья / Фото Fajne gotowanie

Ингредиенты:

700 грамм хека (2 тушки);

70 грамм томатной пасты;

3 лавровых листа;

30 грамм сахара;

2 луковицы;

2 морковки;

4 столовые ложки муки;

1/2 чайной ложки соли;

1/4 чайной ложки перца.

Приготовление: