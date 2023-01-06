Хек – чудова опція для Святвечора, яку можна придбати у будь-якому магазині навіть в останній момент. У поєднанні з овочами та томатним соусом він здатен стати головною стравою святкового столу. Готувати його дуже легко та швидко, тож якщо вам бракує часу для приготування, то цей рецепт саме для вас.
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Рецепт хека у томатному соусі
Час: 50 хвилин
Порцій: 5
Гарний вибір для пісного застілля / Фото Fajne gotowanie
Інгредієнти:
- 700 грамів хека (2 тушки);
- 70 грамів томатної пасти;
- 3 лаврових листки;
- 30 грамів цукру;
- 2 цибулини;
- 2 морквини;
- 4 столові ложки борошна;
- 1/2 чайної ложки солі;
- 1/4 чайної ложки перцю.
Приготування:
- Рибу розморожуємо, чистимо та миємо. Обсушуємо паперовим рушником та обрізаємо плавники.
- Нарізаємо хека на порційні шматочки товщиною приблизно 3 сантиметри.
- Солимо, перчимо та за бажанням додаємо спеції.
- Шматочки риби обвалюємо у борошні, викладаємо на розігріту сковорідку та смажимо до золотої скоринки. Після цього перекладаємо хека у каструлю для тушкування. Якщо сковорідка достатньо велика та глибока – можна тушкувати рибу в ній.
- Готуємо заливку: цибулю дрібно нарізаємо та обсмажуємо до рум'яності, моркву грубо натираємо та додаємо до цибулі. Тушкуємо до м'якості моркви.
- До овочів додаємо томатну пасту, сіль, цукор перець, і заливаємо 200 мілілітрами гарячої води. Після того, як заливка закипить, її потрібно готувати 2 хвилини.
- Заливаємо рибу, додаємо лавровий лист та тушкуємо 5 – 10 хвилин.