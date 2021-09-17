Хек в зеленом чесночном соусе: вкусный ужин за 30 минут

17 сентября 2021 , 14:58
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Источник:

Сook today

Любите рыбу, но у вас всегда мало времени на кухню? Тогда этот рецепт – для вас. Нежной белой рыбкой в пикантном соусе вы буде смаковать буквально через полчаса!

Серебристая мерлуза, или хек, популярна не только в Украине, но и в Испании. На Иберийском полуострове ее готовят с ароматным зеленым чесночным соусом. Уверены, это блюдо будет часто появляться на вашем столе.

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Хек отлично сочетается с отварным или печеным картофелем. Также к нему можно приготовить пюре из зеленого горошка.

Рецепт хека в зеленом чесночном соусе

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2


Хек в зеленом чесночном соусе / Фото Гастроном

Ингредиенты:
– 4 стейка хека;
– 3 зубчика чеснока;
– 3 ст. л. петрушки;
– 1 лавровый листик;
– 4 ст. л. оливкового масла.

Приготовление:

  1. Чеснок очистите от шелухи и измельчите ножом.

  2. Зелень петрушки мелко нарежьте.


Приготовление блюда / Фото Еда

  1. Разогрейте сковородку с оливковым маслом и обжарьте на ней зелень с чесноком. Следите, чтобы не пригорели!
  1. Выложите стейки хека на сковородку и обжарьте вместе с зеленым чесночным соусом. Посолите рыбу по своему вкусу.


Приготовление блюда / Фото Еда

  1. Добавьте к рыбе лавровый лист.


Приготовление блюда / Фото Еда

  1. Пожарьте стейки хека с обеих сторон до готовности.
  1. Подавайте рыбу с чесночным соусом, в которм она готовились.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак