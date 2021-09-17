Срібляста мерлуза, або хек, популярна не лише в Україні, а й в Іспанії. На Іберійському півострові її готують з ароматним зеленим часниковим соусом. Упевнені, ця страва часто з'являтиметься на вашому столі.

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Хек чудово смакує з вареною чи печеною картоплею. Також до нього можна приготувати пюре із зеленого горошку.

Рецепт хека в зеленому часниковому соусі

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2


Хек в зеленому часниковому соусі / Фото Гастроном

Приготування:

  1. Часник почистіть від лушпиння й подрібніть ножем.
  1. Зелень петрушки дрібно наріжте.


Приготування страви / Фото Їжа

  1. Розігрійте сковорідку з оливковою олією й обсмажте на ній зелень із часником. Стежте, щоб не пригоріли!
  1. Викладіть стейки хека на сковорідку й обсмажте разом із зеленим часниковим соусом. Посоліть рибу на свій смак.


Приготування страви / Фото Їжа

  1. Додайте до риби лавровий лист.


Приготування страви / Фото Їжа

  1. Посмажте стейки хека з обох сторін до готовності.
  1. Подавайте рибу до столу із соусом, у якому вона готувалася.

Смачного!