Серебристая мерлуза, или хек, популярна не только в Украине, но и в Испании. На Иберийском полуострове ее готовят с ароматным зеленым чесночным соусом. Уверены, это блюдо будет часто появляться на вашем столе.

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Хек отлично сочетается с отварным или печеным картофелем. Также к нему можно приготовить пюре из зеленого горошка.

Рецепт хека в зеленом чесночном соусе

Время : 30 минут

: 30 минут Порции: 2



Хек в зеленом чесночном соусе / Фото Гастроном

Ингредиенты:

– 4 стейка хека;

– 3 зубчика чеснока;

– 3 ст. л. петрушки;

– 1 лавровый листик;

– 4 ст. л. оливкового масла.

Приготовление:

Чеснок очистите от шелухи и измельчите ножом. Зелень петрушки мелко нарежьте.



Приготовление блюда / Фото Еда

Разогрейте сковородку с оливковым маслом и обжарьте на ней зелень с чесноком. Следите, чтобы не пригорели!

Выложите стейки хека на сковородку и обжарьте вместе с зеленым чесночным соусом. Посолите рыбу по своему вкусу.



Приготовление блюда / Фото Еда

Добавьте к рыбе лавровый лист.



Приготовление блюда / Фото Еда

Пожарьте стейки хека с обеих сторон до готовности.

Подавайте рыбу с чесночным соусом, в которм она готовились.

Приятного аппетита!