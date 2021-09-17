Серебристая мерлуза, или хек, популярна не только в Украине, но и в Испании. На Иберийском полуострове ее готовят с ароматным зеленым чесночным соусом. Уверены, это блюдо будет часто появляться на вашем столе.
Читайте также Чем заменить шашлык: быстрые блюда из курицы на мангале и в духовке
Хек отлично сочетается с отварным или печеным картофелем. Также к нему можно приготовить пюре из зеленого горошка.
Рецепт хека в зеленом чесночном соусе
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Хек в зеленом чесночном соусе / Фото Гастроном
Приготовление:
-
Чеснок очистите от шелухи и измельчите ножом.
-
Зелень петрушки мелко нарежьте.
Приготовление блюда / Фото Еда
- Разогрейте сковородку с оливковым маслом и обжарьте на ней зелень с чесноком. Следите, чтобы не пригорели!
- Выложите стейки хека на сковородку и обжарьте вместе с зеленым чесночным соусом. Посолите рыбу по своему вкусу.
Приготовление блюда / Фото Еда
- Добавьте к рыбе лавровый лист.
Приготовление блюда / Фото Еда
- Пожарьте стейки хека с обеих сторон до готовности.
- Подавайте рыбу с чесночным соусом, в которм она готовились.
Приятного аппетита!