Что может быть лучше и вкуснее хрустящего, домашнего хлеба? Верно, ничего! Мы выбрали для вас рецепт домашней сдобы без длительного замеса теста и минимумом ингредиентов.

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Рецепт хлеба без замеса

Время: 8 – 10 часов

8 – 10 часов Порции: 1

Ингредиенты:

– 500 граммов пшеничной муки;

– 340 миллилитров воды комнатной температуры;

– 1/4 чайной ложки сухих дрожжей;

– 8 граммов соли.

Приготовление:

В воде комнатной температуры размешиваем сухие дрожжи, соль, соединяем с просеянной пшеничной мукой, покрываем пищевой пленкой и оставляем при комнатной температуре на 12 часов.

Поверхность присыпаем мукой, выкладываем тесто, скручиваем в рулетик и защипываем края. Тесто липнет – это нормально. Так делаем несколько раз защелкивая края. Переворачиваем, поверхность будущей лепешки должна натянуться как пузырь.

️Перекладываем тесто в миску застеленную полотенцем и присыпанную мукой. Оставляем еще на 1 – 2 часа.

Разогреваем духовку вместе с противень до 230 – 250 градусов в течение 30 минут. Противень должен быть раскален.

️На дно духовки кладем дополнительную форму, в которую надо налить стакан кипятка – для хрустящей корочки.

️Переворачиваем на пергамент тесто, делаем надрез, один или несколько и пергамент с тестом переносим на раскаленный противень.

Выпекаем на уровне ниже среднего, но не на самом низком, 30 минут с водой, затем воду забираем и печем еще 5 – 7 минут.

Выпекание в гусятнице

️Духовку разогреваем с гусятницей, перекладываем пергамент с хлебом и кладем внутрь 2 кубика льда, чтобы создать паровую баню.

Накрываем и печем 30 минут с крышкой. Крышку осторожно снимаем и печем еще 10 минут без нее.

️После выпечки даем хлебу полностью остыть.

Приятного тебе аппетита!