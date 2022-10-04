Що може бути краще і смачніше хрумкого, домашнього хліба? Правильно, нічого! Ми дібрали для вас рецепт домашньої здоби без довготривалого замісу тіста та мінімумом інгредієнтів.

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Рецепт хліба без замісу

Час: 8 – 10 годин

8 – 10 годин Порції: 1

Інгредієнти:

– 500 грамів пшеничного борошна;

– 340 мілілітрів води кімнатної температури;

– 1/4 чайної ложки сухих дріжджів;

– 8 грамів солі.

Приготування:

У воді кімнатної температури розмішуємо сухі дріжджі, сіль, з'єднуємо з просіяним пшеничним борошном, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо при кімнатній температурі на 12 годин.

️Поверхню присипаємо борошном, викладаємо тісто, скручуємо в рулетик і защіпуємо краї. Тісто липне – це нормально. Так робимо декілька раз защіпуючи краї. Перевертаємо, поверхня майбутньої паляниці має натягнутися як булька.

️Перекладаємо тісто в миску застелену рушником і присипану борошном. Залишаємо ще на 1 – 2 години.

️Розігріваємо духовку разом із деко до 230 – 250 градусів протягом 30 хвилин. Деко має бути розпечене.

️На дно духовки кладемо додаткову форму, в яку треба налити склянку окропу – для хрумкої скоринки.

️Перевертаємо на пергамент тісто, робимо надріз, один чи декілька і пергамент з тістом переносимо на розпечене деко.

️Випікаємо на рівні нижче середнього, але не на найнижчому, 30 хвилин з водою, потім воду забираємо і печемо ще 5 – 7 хвилин.

Випікання в гусятниці

️Духовку розігріваємо з гусятницею, перекладаємо пергамент з хлібом та кладемо всередину 2 кубики льоду, щоб створити парову баню.

Накриваємо і печемо 30 хвилин з кришкою. Кришку обережно знімаємо і печемо ще 10 хвилин без неї.

️Після випікання даємо хлібу повністю охолонути.

Смачного!