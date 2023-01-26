Хліб наан одразу став улюбленців усіх, хто мав змогу його спробувати. Він є ідеальним доповненням до м'яса та салатів, а також прекрасно смакує з усіма стравами та додатками.
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Його можна використовувати як для звичних прийомів їжі, так і для швидких перекусів. Особливо смачним він буде у поєднанні з часниково-коріандровим маслом, яке ми теж приготуємо.
Рецепт хліба наан
Час: 1 година
Порцій: 3 – 4
Особливий хліб / Фото Pexels
Інгредієнти:
для тіста:
- 270 грамів борошна;
- 130 грамів йогурту;
- 120 мілілітрів води;
- 15 мілілітрів олії;
- 20 грамів дріжджів;
- 5 грамів солі;
- 5 грамів цукру;
часниково-коріандрове масло:
- 50 грамів вершкового масла;
- 3 зубчики часнику;
- листя коріандру.
Приготування:
- На сковорідці топимо вершкове масло, видавлюємо в нього часник та додаємо дрібно нарізані листки коріандру. Добре перемішуємо та знімаємо з вогню.
- У миску наливаємо теплу воду та додаємо цукор і дріжджі. Перемішуємо та лишаємо на кілька хвилин, щоб дріжджі активізувалися.
- Додаємо йогурт (кімнатної температури), сіль, олію та борошно, вимішуємо однорідне тісто не менше 5 хвилин.
- Коли тісто гарно підніметься, викладаємо його на поверхню та ділимо на 8 частин. Формуємо з них кульки та лишаємо на 30 хвилин.
- Розкачуємо хлібці у довільну форму (єдина умова – вони повинні бути досить тонкими) та обсмажуємо на сухій сковорідці на середньому вогні до золотистого кольору.
Смачного!