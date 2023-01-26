Хліб наан одразу став улюбленців усіх, хто мав змогу його спробувати. Він є ідеальним доповненням до м'яса та салатів, а також прекрасно смакує з усіма стравами та додатками.

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Його можна використовувати як для звичних прийомів їжі, так і для швидких перекусів. Особливо смачним він буде у поєднанні з часниково-коріандровим маслом, яке ми теж приготуємо.

Рецепт хліба наан

Час: 1 година

Порцій: 3 – 4

Особливий хліб / Фото Pexels

Інгредієнти:

для тіста:

270 грамів борошна;

130 грамів йогурту;

120 мілілітрів води;

15 мілілітрів олії;

20 грамів дріжджів;

5 грамів солі;

5 грамів цукру;

часниково-коріандрове масло:

50 грамів вершкового масла;

3 зубчики часнику;

листя коріандру.

Приготування:

На сковорідці топимо вершкове масло, видавлюємо в нього часник та додаємо дрібно нарізані листки коріандру. Добре перемішуємо та знімаємо з вогню. У миску наливаємо теплу воду та додаємо цукор і дріжджі. Перемішуємо та лишаємо на кілька хвилин, щоб дріжджі активізувалися. Додаємо йогурт (кімнатної температури), сіль, олію та борошно, вимішуємо однорідне тісто не менше 5 хвилин. Коли тісто гарно підніметься, викладаємо його на поверхню та ділимо на 8 частин. Формуємо з них кульки та лишаємо на 30 хвилин. Розкачуємо хлібці у довільну форму (єдина умова – вони повинні бути досить тонкими) та обсмажуємо на сухій сковорідці на середньому вогні до золотистого кольору.

Смачного!