Быстро, легко и вкусно: как приготовить индийский хлеб наан

Домашний хлеб – это всегда удачный выбор, ведь с его вкусом не сравнится ни одна приобретенная выпечка. Когда надоедают привычные рецепты, то можно воспользоваться оригинальными опциями.

Хлеб наан сразу стал любимцем всех, кто мог его попробовать. Он является идеальным дополнением к мясу и салатам, а также прекрасно подходит для всех блюд и приложений.

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Его можно использовать как для привычных приёмов пищи, так и для быстрых перекусов. Особенно вкусным он будет в сочетании с чесночно-кориандровым маслом, которое мы тоже приготовим.

Рецепт хлеба наан

Время: 1 час

Порций: 3 – 4

Особенный хлеб / Фото Pexels

Ингредиенты:

для теста:

270 грамм муки;

130 грамм йогурта;

120 миллилитров воды;

15 миллилитров масла;

20 грамм дрожжей;

5 грамм соли;

5 грамм сахара;

чесночно-кориандровое масло:

50 грамм сливочного масла;

3 зубчика чеснока;

листья кориандра.

Приготовление:

На сковороде топим сливочное масло, выдавливаем в него чеснок и добавляем мелко нарезанные листья кориандра. Хорошо перемешиваем и снимаем с огня. В миску наливаем теплую воду и добавляем сахар и дрожжи. Перемешиваем и оставляем на несколько минут, чтобы дрожжи активировались. Добавляем йогурт (комнатной температуры), соль, растительное масло и муку, вымешиваем однородное тесто не менее 5 минут. Когда тесто хорошо поднимется, выкладываем его на поверхность и делим на 8 частей. Формируем из них шарики и оставляем на 30 минут. Раскатываем хлебцы в произвольную форму (единственное условие – они должны быть достаточно тонкими) и обжариваем на сухой сковороде на среднем огне до золотистого цвета.

Приятного аппетита!