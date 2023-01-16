На кухне пригодится все: печем хлеб на рассоле от маринованных огурцов
16 января 2023, 21:25Читати новину українською
Источник:przyslij przepis
Домашний хлеб – это всегда особый вкус, который не заменит ни одна приобретенная выпечка. Если приготовить его на рассоле, корочка будет очень хрустящей, а мякоть – очень нежной.
Приготовление домашнего хлеба – это подлинное искусство, которое должна попробовать каждая хозяйка. Рецептов для этого множество, а в некоторых из них присутствует даже рассол от огурцов. Один из них мы попробуем, и поверьте – результат вас поразит.
Не пропустите По рецепту короля рок-н-ролла: готовим бутерброд, который обожал Элвис Пресли
Рецепт хлеба в рассоле от огурцов
Время: 2 часа
Порций: 6
Ингредиенты:
- 1 килограмм пшеничной муки;
- 50 грамм свежих дрожжей;
- пол стакана теплой воды;
- 1 столовая ложка соли;
- 1 столовая ложка сахара;
- 2 стакана воды от маринованных огурцов;
- 2 – 3 столовых ложки масла;
- 2 – 3 столовые ложки масла для смазывания форм;
- 3 столовые ложки молока для смазки хлеба.
Приготовление:
- Свежие дрожжи раскрошите в кастрюле, добавьте сахар, 3 столовые ложки муки и влейте тёплую воду.
- Тщательно перемешайте все ингредиенты и оставьте на 15 – 20 минут, чтобы закваска начала действовать.
- Добавьте оставшуюся муку, соль, закваску и 2 стакана воды от маринованных огурцов в большую миску.
- Замешивайте тесто примерно 10 минут, вручную или с помощью кухонного комбайна.
- В конце затворения добавьте масло.
- Готовое тесто разделите на 2 части, сформуйте буханки по размеру противня и выложите тесто в него, предварительно смазав маслом и присыпав мукой.
- Готовые хлебцы в формочках накройте салфеткой и оставьте на 1 час для подъема.
- Через час намажьте хлеб молоком.
- Поставьте хлеб в разогретую до 200 градусов духовку.
- Поставьте формочки на верхнюю полку, а на нижнюю налейте воды, чтобы при выпекании образовывался пар.
- Выпекайте хлеб примерно 50 – 60 минут до коричневого цвета.
- Готовый хлеб достаньте из форм и поставьте на решетку, чтобы он остыл.