Наверное, каждый американец знает рецепт сэндвича Элвиса Пресли. Сочетание жареного хлеба, арахисового масла, бананов и бекона – это настоящая фантастика, которая сделает ваш перерыв на скорый перекус просто незабываемым.
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"Отцом" рецепта является Ник Андурлакис, работавший в одном из денверских ресторанов. Он создал особый сэндвич, когда был подростком, и этот вариант блюда приобрел большую популярность.
Когда король рок-н-ролла Элвис Пресли попробовал сэндвич, был в таком восторге, что в дальнейшем считал его лучшим вариантом перекуса. Однажды он специально прилетел в Денвер, чтобы взять сэндвичи в День рождения дочери!
Рецепт сэндвича Элвиса Пресли
Время: 10 минут
Порций: 1
Перекус, покоривший Элвиса Пресли / Фото Tasting Table
Ингредиенты:
- сливочное масло – столовая ложка;
- тостовый хлеб – 2 ломтика;
- арахисовое масло – две столовые ложки;
- половина банана;
- жареный бекон – 4 ломтика;
- жидкий мед – 2 чайные ложки.
Приготовление:
- Гриль или сковородку разогреваем на среднем огне.
- Наружную сторону тостового хлеба смазываем сливочным маслом, внутреннюю – арахисовым.
- Банан нарезаем на тонкие ломтики и выкладываем на арахисовое масло.
- Ломтики бекона поливаем медом, выкладываем сверху на бананы. Накрываем вторым ломтиком хлеба.
- Обжариваем сэндвич с двух сторон по 3 минуты.
Приятного аппетита!