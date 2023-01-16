Приготовление домашнего хлеба – это подлинное искусство, которое должна попробовать каждая хозяйка. Рецептов для этого множество, а в некоторых из них присутствует даже рассол от огурцов. Один из них мы попробуем, и поверьте – результат вас поразит.

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Рецепт хлеба в рассоле от огурцов

Время: 2 часа
Порций: 6

Аппетитная домашняя выпечка / Фото przyslij przepis

Ингредиенты:

  • 1 килограмм пшеничной муки;
  • 50 грамм свежих дрожжей;
  • пол стакана теплой воды;
  • 1 столовая ложка соли;
  • 1 столовая ложка сахара;
  • 2 стакана воды от маринованных огурцов;
  • 2 – 3 столовых ложки масла;
  • 2 – 3 столовые ложки масла для смазывания форм;
  • 3 столовые ложки молока для смазки хлеба.

Приготовление:

  1. Свежие дрожжи раскрошите в кастрюле, добавьте сахар, 3 столовые ложки муки и влейте тёплую воду.
  2. Тщательно перемешайте все ингредиенты и оставьте на 15 – 20 минут, чтобы закваска начала действовать.
  3. Добавьте оставшуюся муку, соль, закваску и 2 стакана воды от маринованных огурцов в большую миску.
  4. Замешивайте тесто примерно 10 минут, вручную или с помощью кухонного комбайна.
  5. В конце затворения добавьте масло.
  6. Готовое тесто разделите на 2 части, сформуйте буханки по размеру противня и выложите тесто в него, предварительно смазав маслом и присыпав мукой.
  7. Готовые хлебцы в формочках накройте салфеткой и оставьте на 1 час для подъема.
  8. Через час намажьте хлеб молоком.
  9. Поставьте хлеб в разогретую до 200 градусов духовку.
  10. Поставьте формочки на верхнюю полку, а на нижнюю налейте воды, чтобы при выпекании образовывался пар.
  11. Выпекайте хлеб примерно 50 – 60 минут до коричневого цвета.
  12. Готовый хлеб достаньте из форм и поставьте на решетку, чтобы он остыл.