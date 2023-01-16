Приготовление домашнего хлеба – это подлинное искусство, которое должна попробовать каждая хозяйка. Рецептов для этого множество, а в некоторых из них присутствует даже рассол от огурцов. Один из них мы попробуем, и поверьте – результат вас поразит.

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Рецепт хлеба в рассоле от огурцов

Время: 2 часа

Порций: 6

Аппетитная домашняя выпечка / Фото przyslij przepis

Ингредиенты:

1 килограмм пшеничной муки;

50 грамм свежих дрожжей;

пол стакана теплой воды;

1 столовая ложка соли;

1 столовая ложка сахара;

2 стакана воды от маринованных огурцов;

2 – 3 столовых ложки масла;

2 – 3 столовые ложки масла для смазывания форм;

3 столовые ложки молока для смазки хлеба.

Приготовление: