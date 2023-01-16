Приготування домашнього хліба – це справжнє мистецтво, яке повинна спробувати кожна господиня. Рецептів для цього є безліч, а в деяких з них присутній навіть розсіл від огірків. Один з них ми спробуємо, і повірте – результат вас вразить.

Не пропустіть За рецептом короля рок-н-роллу: готуємо канапку, яку обожнював Елвіс Преслі

Рецепт хліба на розсолі від огірків

Час: 2 години
Порцій: 6

Апетитна домашня випічка / Фото przyslij przepis

Інгредієнти:

  • 1 кілограм пшеничного борошна;
  • 50 грамів свіжих дріжджів;
  • пів склянки теплої води;
  • 1 столова ложка солі;
  • 1 столова ложка цукру;
  • 2 склянки води від маринованих огірків;
  • 2 – 3 столові ложки олії;
  • 2 – 3 столові ложки олії для змащування форм;
  • 3 столові ложки молока для змащування хліба.

Приготування:

  1. Свіжі дріжджі розкришіть в каструлі, додайте цукор, 3 столові ложки борошна і влийте теплу воду.
  2. Ретельно перемішайте всі інгредієнти і залиште на 15 20 хвилин, щоб закваска почала діяти.
  3. Додайте решту борошна, сіль, закваску та 2 склянки води від маринованих огірків у велику миску.
  4. Замішуйте тісто приблизно 10 хвилин, вручну або за допомогою кухонного комбайна.
  5. Наприкінці замішування додайте олію.
  6. Готове тісто розділіть на 2 частини, сформуйте хлібини за розміром дека і викладіть тісто в нього, попередньо змастивши маслом і присипавши борошном.
  7. Готові хлібці у формочках накрийте серветкою і залишіть на 1 годину для підйому.
  8. Через годину змістіть хлібини молоком.
  9. Поставте хліб в розігріту до 200 градусів духовку.
  10. Поставте формочки на верхню полицю, а на нижню налийте води, щоб під час випікання утворювався пар.
  11. Випікайте хліб приблизно 50 – 60 хвилин до коричневого кольору.
  12. Спечений хліб дістаньте з форм і поставте на решітку, щоб він охолонув.