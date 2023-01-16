Приготування домашнього хліба – це справжнє мистецтво, яке повинна спробувати кожна господиня. Рецептів для цього є безліч, а в деяких з них присутній навіть розсіл від огірків. Один з них ми спробуємо, і повірте – результат вас вразить.

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Рецепт хліба на розсолі від огірків

Час: 2 години

Порцій: 6

Апетитна домашня випічка / Фото przyslij przepis

Інгредієнти:

1 кілограм пшеничного борошна;

50 грамів свіжих дріжджів;

пів склянки теплої води;

1 столова ложка солі;

1 столова ложка цукру;

2 склянки води від маринованих огірків;

2 – 3 столові ложки олії;

2 – 3 столові ложки олії для змащування форм;

3 столові ложки молока для змащування хліба.

Приготування: