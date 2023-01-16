Приготування домашнього хліба – це справжнє мистецтво, яке повинна спробувати кожна господиня. Рецептів для цього є безліч, а в деяких з них присутній навіть розсіл від огірків. Один з них ми спробуємо, і повірте – результат вас вразить.
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Рецепт хліба на розсолі від огірків
Час: 2 години
Порцій: 6
Апетитна домашня випічка / Фото przyslij przepis
Інгредієнти:
- 1 кілограм пшеничного борошна;
- 50 грамів свіжих дріжджів;
- пів склянки теплої води;
- 1 столова ложка солі;
- 1 столова ложка цукру;
- 2 склянки води від маринованих огірків;
- 2 – 3 столові ложки олії;
- 2 – 3 столові ложки олії для змащування форм;
- 3 столові ложки молока для змащування хліба.
Приготування:
- Свіжі дріжджі розкришіть в каструлі, додайте цукор, 3 столові ложки борошна і влийте теплу воду.
- Ретельно перемішайте всі інгредієнти і залиште на 15 20 хвилин, щоб закваска почала діяти.
- Додайте решту борошна, сіль, закваску та 2 склянки води від маринованих огірків у велику миску.
- Замішуйте тісто приблизно 10 хвилин, вручну або за допомогою кухонного комбайна.
- Наприкінці замішування додайте олію.
- Готове тісто розділіть на 2 частини, сформуйте хлібини за розміром дека і викладіть тісто в нього, попередньо змастивши маслом і присипавши борошном.
- Готові хлібці у формочках накрийте серветкою і залишіть на 1 годину для підйому.
- Через годину змістіть хлібини молоком.
- Поставте хліб в розігріту до 200 градусів духовку.
- Поставте формочки на верхню полицю, а на нижню налийте води, щоб під час випікання утворювався пар.
- Випікайте хліб приблизно 50 – 60 хвилин до коричневого кольору.
- Спечений хліб дістаньте з форм і поставте на решітку, щоб він охолонув.