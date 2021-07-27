Рецептом фирменного хлебного пудинга принцессы Дианы поделился шеф-повар Даррен МакГреди, ведь это единственное блюдо из рациона принцессы, которое не было диетическим.

Читайте также Быстрые закуски с курочкой су-вид: боул с авокадо, сэндвич с микрогрином и салат "Цезарь"

Как утверждает шеф-повар, принцесса Диана после развода пристально следила за своим питанием, но этот пудинг был исключением из правил.



Даррен МакГреди / Фото Do you remember

Рецепт хлебного пудинга

Время: 90 минут + 8 – 9 часов для замачивания изюма

90 минут + 8 – 9 часов для замачивания изюма Порции: 4



Фото Do you remember

Ингредиенты:

– 12 кусочков белого хлеба;

– 120 г мягкого сливочного масла;

– 9 яичных желтков;

– 170 г сахара;

– 1 стручок ванили;

– 150 мл молока;

– 400 мл жирных сливок 30 – 33%;

– 100 г белого изюма;

– 100 г хлопьев миндаля;

– 4 ст. л. Амарето;

– 1 ч. л. сахара;

– 1 ч. л. ванильного сахара.