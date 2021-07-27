Рецептом фірмового хлібного пудингу принцеси Діани поділився шеф-кухар Даррен Макґреді, адже це єдина страва з раціону принцеси, котра не була дієтичною.

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Як стверджуєш шеф-кухар, принцеса Діана після розлучення пильно стежила за своїм харчуванням, але цей пудинг був винятком з правил.

Даррен
Даррен Макґреді / Фото Do you remember

Рецепт хлібного пудингу

  • Час: 90 хвилин + 8 – 9 годин для замочування родзинок
  • Порції: 4

пудинг
Фото Do you remember

  1. Родзинки промийте окропом та замочіть в ньому на 5 хвилин. Злийте воду та замочіть родзинки на ніч в лікері.
  2. Через 8 – 9 годин після замочування родзинок можна розпочинати приготування страви.
  3. Зі шматочків хліба зріжте шкірочки.
  4. Жовтки збийте зі 170 грамами цукру.
  5. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  6. Молоко та вершки вилийте в каструлю та додайте стручок ванілі. Доведіть суміш до кипіння та одразу зніміть з плити.
  7. Вийміть ваніль, розріжте її повздовж та дістаньте насіння.
  8. Влийте молоко в яєчну суміш тонкою цівкою при постійному збиванні.
  9. Рясно змастіть деко для випікання вершковим маслом. Також змастіть маслом хліб.
  10. Три з дванадцяти м'якушів хліба наріжте середнім кубиком та викладіть на дно форми.
  11. Зверху посипте родзинками.
  12. Хліб, що залишився наріжте трикутниками та викладіть у форму для випікання.

    пудинг
    Фото Do you remember
  13. Залийте все яєчною сумішшю та залишіть страву на 20 хвилин.
  14. У великому деку зробіть водяну баню: налийте воду та відправте в духовку на нижній рівень.
  15. Випікайте пудинг 30 – 40 хвилин.
  16. Вийміть страву та посипте цукром. Щоб він карамелізувався використайте пальник або режим "Гриль".
  17. Готовий пудинг посипте мигдалем та цукровою пудрою. Смачного!