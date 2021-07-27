Рецептом фірмового хлібного пудингу принцеси Діани поділився шеф-кухар Даррен Макґреді, адже це єдина страва з раціону принцеси, котра не була дієтичною.

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Як стверджуєш шеф-кухар, принцеса Діана після розлучення пильно стежила за своїм харчуванням, але цей пудинг був винятком з правил.



Даррен Макґреді / Фото Do you remember

Рецепт хлібного пудингу

Час: 90 хвилин + 8 – 9 годин для замочування родзинок

90 хвилин + 8 – 9 годин для замочування родзинок Порції: 4



Фото Do you remember

Інгредієнти:

– 12 шматочків білого хліба;

– 120 г м'якого вершкового масла;

– 9 яєчних жовтків;

– 170 г цукру;

– 1 стручок ванілі;

– 150 мл молока;

– 400 мл жирних вершків 30 – 33%;

– 100 г білих родзинок;

– 100 г пластівців мигдалю;

– 4 ст. л. Амарето;

– 1 ч. л. цукру;

– 1 ч. л. ванільного цукру.