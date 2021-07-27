Королевский десерт: рецепт любимого хлебного пудинга принцессы Дианы
27 июля 2021 , 18:00Читати новину українською
Источник:Do you remember
Чтобы приготовить настоящий хлебный пудинг, которым лакомилась принцесса Диана, вам нужны привычные продукты и немного времени. А рецептом поделился повар королевской семьи Даррен МакГреди!
Рецептом фирменного хлебного пудинга принцессы Дианы поделился шеф-повар Даррен МакГреди, ведь это единственное блюдо из рациона принцессы, которое не было диетическим.
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Как утверждает шеф-повар, принцесса Диана после развода пристально следила за своим питанием, но этот пудинг был исключением из правил.
Даррен МакГреди / Фото Do you remember
Рецепт хлебного пудинга
- Время: 90 минут + 8 – 9 часов для замачивания изюма
- Порции: 4
Фото Do you remember
– 12 кусочков белого хлеба;
– 120 г мягкого сливочного масла;
– 9 яичных желтков;
– 170 г сахара;
– 1 стручок ванили;
– 150 мл молока;
– 400 мл жирных сливок 30 – 33%;
– 100 г белого изюма;
– 100 г хлопьев миндаля;
– 4 ст. л. Амарето;
– 1 ч. л. сахара;
– 1 ч. л. ванильного сахара.
- Изюм промойте кипятком и замочите в нем на 5 минут. Слейте воду и замочите изюм на ночь в ликере.
- Через 8 – 9 часов после замачивания изюма можно начинать приготовление блюда.
- Из кусочков хлеба срежьте кожицы.
- Желтки взбейте со 170 граммами сахара.
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Молоко и сливки вылейте в кастрюлю и добавьте стручок ванили. Доведите смесь до кипения и сразу снимите с плиты.
- Выньте ваниль, разрежьте ее вдоль и достаньте семена.
- Влейте молоко в яичную смесь тонкой струйкой при постоянном взбивании.
- Обильно смажьте противень для выпекания сливочным маслом. Также смажьте маслом хлеб.
- Три из двенадцати мякишей хлеба нарежьте средним кубиком и выложите на дно формы.
- Сверху посыпьте изюмом.
- Оставшийся хлеб нарежьте треугольниками и выложите в форму для выпекания.
Фото Do you remember
- Залейте все яичной смесью и оставьте блюдо на 20 минут.
- В большом противне сделайте водяную баню: налейте воду и отправьте в духовку на нижний уровень.
- Выпекайте пудинг 30-40 минут.
- Выньте блюдо и посыпьте сахаром. Чтобы он карамелизовался используйте горелку или режим "Гриль".
- Готовый пудинг посыпьте миндалем и сахарной пудрой. Приятного аппетита!