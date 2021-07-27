Королевский десерт: рецепт любимого хлебного пудинга принцессы Дианы

Чтобы приготовить настоящий хлебный пудинг, которым лакомилась принцесса Диана, вам нужны привычные продукты и немного времени. А рецептом поделился повар королевской семьи Даррен МакГреди!

Рецептом фирменного хлебного пудинга принцессы Дианы поделился шеф-повар Даррен МакГреди, ведь это единственное блюдо из рациона принцессы, которое не было диетическим.

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Как утверждает шеф-повар, принцесса Диана после развода пристально следила за своим питанием, но этот пудинг был исключением из правил.



Даррен МакГреди / Фото Do you remember

Рецепт хлебного пудинга

Время: 90 минут + 8 – 9 часов для замачивания изюма

90 минут + 8 – 9 часов для замачивания изюма Порции: 4



Фото Do you remember

Изюм промойте кипятком и замочите в нем на 5 минут. Слейте воду и замочите изюм на ночь в ликере. Через 8 – 9 часов после замачивания изюма можно начинать приготовление блюда. Из кусочков хлеба срежьте кожицы. Желтки взбейте со 170 граммами сахара. Разогрейте духовку до 180 градусов. Молоко и сливки вылейте в кастрюлю и добавьте стручок ванили. Доведите смесь до кипения и сразу снимите с плиты. Выньте ваниль, разрежьте ее вдоль и достаньте семена. Влейте молоко в яичную смесь тонкой струйкой при постоянном взбивании. Обильно смажьте противень для выпекания сливочным маслом. Также смажьте маслом хлеб. Три из двенадцати мякишей хлеба нарежьте средним кубиком и выложите на дно формы. Сверху посыпьте изюмом. Оставшийся хлеб нарежьте треугольниками и выложите в форму для выпекания.





Фото Do you remember



​ Залейте все яичной смесью и оставьте блюдо на 20 минут. В большом противне сделайте водяную баню: налейте воду и отправьте в духовку на нижний уровень. Выпекайте пудинг 30-40 минут. Выньте блюдо и посыпьте сахаром. Чтобы он карамелизовался используйте горелку или режим "Гриль". Готовый пудинг посыпьте миндалем и сахарной пудрой. Приятного аппетита!

– 12 кусочков белого хлеба;– 120 г мягкого сливочного масла;– 9 яичных желтков;– 170 г сахара;– 1 стручок ванили;– 150 мл молока;– 400 мл жирных сливок 30 – 33%;– 100 г белого изюма;– 100 г хлопьев миндаля;– 4 ст. л. Амарето;– 1 ч. л. сахара;– 1 ч. л. ванильного сахара.