Королевский десерт: рецепт любимого хлебного пудинга принцессы Дианы

27 июля 2021 , 18:00
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Источник:

Do you remember

Чтобы приготовить настоящий хлебный пудинг, которым лакомилась принцесса Диана, вам нужны привычные продукты и немного времени. А рецептом поделился повар королевской семьи Даррен МакГреди!

Рецептом фирменного хлебного пудинга принцессы Дианы поделился шеф-повар Даррен МакГреди, ведь это единственное блюдо из рациона принцессы, которое не было диетическим.

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Как утверждает шеф-повар, принцесса Диана после развода пристально следила за своим питанием, но этот пудинг был исключением из правил.


Даррен МакГреди / Фото Do you remember

Рецепт хлебного пудинга

  • Время: 90 минут + 8 – 9 часов для замачивания изюма
  • Порции: 4


Фото Do you remember

Ингредиенты:
– 12 кусочков белого хлеба;
– 120 г мягкого сливочного масла;
– 9 яичных желтков;
– 170 г сахара;
– 1 стручок ванили;
– 150 мл молока;
– 400 мл жирных сливок 30 – 33%;
– 100 г белого изюма;
– 100 г хлопьев миндаля;
– 4 ст. л. Амарето;
– 1 ч. л. сахара;
– 1 ч. л. ванильного сахара.
  1. Изюм промойте кипятком и замочите в нем на 5 минут. Слейте воду и замочите изюм на ночь в ликере.
  2. Через 8 – 9 часов после замачивания изюма можно начинать приготовление блюда.
  3. Из кусочков хлеба срежьте кожицы.
  4. Желтки взбейте со 170 граммами сахара.
  5. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  6. Молоко и сливки вылейте в кастрюлю и добавьте стручок ванили. Доведите смесь до кипения и сразу снимите с плиты.
  7. Выньте ваниль, разрежьте ее вдоль и достаньте семена.
  8. Влейте молоко в яичную смесь тонкой струйкой при постоянном взбивании.
  9. Обильно смажьте противень для выпекания сливочным маслом. Также смажьте маслом хлеб.
  10. Три из двенадцати мякишей хлеба нарежьте средним кубиком и выложите на дно формы.
  11. Сверху посыпьте изюмом.
  12. Оставшийся хлеб нарежьте треугольниками и выложите в форму для выпекания.


    Фото Do you remember

  13. Залейте все яичной смесью и оставьте блюдо на 20 минут.
  14. В большом противне сделайте водяную баню: налейте воду и отправьте в духовку на нижний уровень.
  15. Выпекайте пудинг 30-40 минут.
  16. Выньте блюдо и посыпьте сахаром. Чтобы он карамелизовался используйте горелку или режим "Гриль".
  17. Готовый пудинг посыпьте миндалем и сахарной пудрой. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак