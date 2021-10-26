Когда пекарские дрожжи еще не были известны, хлеб замешивали на закваске из шишек хмеля. Благодаря этому хлеб долго был свежим, обладал особым запахом и вкусом.

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Приготовление такого хлеба не требует много времени или особых навыков, но позволит порадовать себя невероятным вкусом.

Рецепт хлеба на хмелю

Особенный хлеб / Фото Unsplash

Закваска

Ингредиенты

  • 16 грамм шишек хмеля;
  • 400 миллилитров горячей воды;
  • 1 столовая ложка меда;
  • 150 грамм ржаной муки.

Приготовление

  1. Шишки хмеля заливаем крутым кипятком, накрываем и оставляем на полчаса. Перецеживаем, добавляем муку и мед.
  2. Накрываем тканью и оставляем на двое суток (процесс брожжения колеблется от температуры в помещении).
  3. Переливаем в банку, накрываем крышкой с отверстиями и ставим в холодильник.

Опара

Ингредиенты

  • 1 стакан пшеничной муки;
  • 3 стакана горячей воды;
  • 4 столовые ложки хмелевой закваски.

Приготовление

  1. Добавляем в муку горячую воду и перемешиваем. Когда мука немного остынет – добавляем закваску.
  2. Накрываем тканью и оставляем на 3 – 4 часа.

Тесто

Ингредиенты

  • 800 грамм пшеничной муки;
  • полстакана воды;
  • 1 чайная ложка соли.

Приготовление

  1. Вливаем в муку воду и опару, добавляем соль. Месим тесто 10 минут. Накрываем и оставляем на 10 – 12 часов или ночь.
  2. Вымешиваем тесто на столешнице, немного подсыпая муку. Формируем хлеб и накрываем его тканью.
  3. Нагреваем в духовке пустую утятницу 45 минут при температуре 230 градусов.
  4. Кладем хлеб в горячую утятницу и выпекаем 45 минут при той же температуре. Выключаем духовку, но не вынимаем хлеб еще 30 минут.
  5. Вынимаем хлеб, заматываем в ткань и ждем, пока выстынет.

Приятного аппетита!