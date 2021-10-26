Когда пекарские дрожжи еще не были известны, хлеб замешивали на закваске из шишек хмеля. Благодаря этому хлеб долго был свежим, обладал особым запахом и вкусом.
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Приготовление такого хлеба не требует много времени или особых навыков, но позволит порадовать себя невероятным вкусом.
Рецепт хлеба на хмелю
Особенный хлеб / Фото Unsplash
Закваска
Ингредиенты
- 16 грамм шишек хмеля;
- 400 миллилитров горячей воды;
- 1 столовая ложка меда;
- 150 грамм ржаной муки.
Приготовление
- Шишки хмеля заливаем крутым кипятком, накрываем и оставляем на полчаса. Перецеживаем, добавляем муку и мед.
- Накрываем тканью и оставляем на двое суток (процесс брожжения колеблется от температуры в помещении).
- Переливаем в банку, накрываем крышкой с отверстиями и ставим в холодильник.
Опара
Ингредиенты
- 1 стакан пшеничной муки;
- 3 стакана горячей воды;
- 4 столовые ложки хмелевой закваски.
Приготовление
- Добавляем в муку горячую воду и перемешиваем. Когда мука немного остынет – добавляем закваску.
- Накрываем тканью и оставляем на 3 – 4 часа.
Тесто
Ингредиенты
- 800 грамм пшеничной муки;
- полстакана воды;
- 1 чайная ложка соли.
Приготовление
- Вливаем в муку воду и опару, добавляем соль. Месим тесто 10 минут. Накрываем и оставляем на 10 – 12 часов или ночь.
- Вымешиваем тесто на столешнице, немного подсыпая муку. Формируем хлеб и накрываем его тканью.
- Нагреваем в духовке пустую утятницу 45 минут при температуре 230 градусов.
- Кладем хлеб в горячую утятницу и выпекаем 45 минут при той же температуре. Выключаем духовку, но не вынимаем хлеб еще 30 минут.
- Вынимаем хлеб, заматываем в ткань и ждем, пока выстынет.
Приятного аппетита!