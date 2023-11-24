Холодец включает в себя много микроэлементов, а также коллаген. Именно он отвечает за упругость кожи и мышечных тканей, так что потребление этого блюда пойдет только на пользу.
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Рецепт холодца из свинины и телятины
- Время: 11 часов
- Порций: 6
Холодец – полезное и вкусное блюдо / Фото Depositphotos
Приготовление:
- Налейте в кастрюлю воду, доведите до кипения и положите мясо. Убавьте огонь и оставьте на 20 – 30 минут, пока не образуется пенка. Соберите ее, после чего добавьте в бульон лук, морковь, лавровый лист, перец и соль. Оставьте томиться на медленном огне 6 часов, затем достаньте лук и варите еще 4 часа.
- Достаньте морковь и мясо. Процедите бульон через марлю или сито. Раздавите чеснок и добавьте его в бульон, в случае необходимости посолите. Форму для холодца застелите пищевой пленкой, мясо разберите на кусочки.
- Выложите листья петрушки на форму, а сверху уложите мясо. Залейте все бульоном и поставьте в холодильник. Застывший холодец накройте тарелкой и переверните.