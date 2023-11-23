Однако заметьте, что язык варится долго – около 2 часов. Поэтому лучше его приготовить и почистить накануне.

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Оливье с отварным языком – простой рецепт

Время: 50 минут

50 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 картофелины;

– 2 моркови;

– 5 яиц;

– 1 телячий язык;

– 400 граммов консервированного горошка;

– 2 огурца;

– 200 граммов майонеза 72%;

– 3 веточки укропа;

– соль и черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Помойте язык, залейте холодной водой, доведите до кипения и варите до готовности не менее 1 часа. Затем обдайте его холодной водой и снимите кожуру. Нарежьте небольшими кубиками язык и отправьте в миску. Пока варится язык, сварите и картошку, морковь и яйца вкрутую. Охладите, почистите и нарежьте кубиками. Также отправьте это все в миску. Огурцы и укроп помойте. Нарежьте огурцы небольшими кусочками, укроп измельчите. Добавьте в миску к остальным ингредиентам. Туда же отправьте консервированный горошек, майонез, соль, перец по вкусу и перемешайте. Готовый салат насыпьте в салатник и украсьте зеленью.

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