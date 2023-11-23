Однако заметьте, что язык варится долго – около 2 часов. Поэтому лучше его приготовить и почистить накануне.
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Оливье с отварным языком – простой рецепт
- Время: 50 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Помойте язык, залейте холодной водой, доведите до кипения и варите до готовности не менее 1 часа. Затем обдайте его холодной водой и снимите кожуру. Нарежьте небольшими кубиками язык и отправьте в миску.
- Пока варится язык, сварите и картошку, морковь и яйца вкрутую. Охладите, почистите и нарежьте кубиками. Также отправьте это все в миску.
- Огурцы и укроп помойте. Нарежьте огурцы небольшими кусочками, укроп измельчите. Добавьте в миску к остальным ингредиентам. Туда же отправьте консервированный горошек, майонез, соль, перец по вкусу и перемешайте.
- Готовый салат насыпьте в салатник и украсьте зеленью.