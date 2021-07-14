Когда за окном +28 – 30 градусов – не то что есть, даже дышать трудно. Чем же питаться в течение дня, чтобы остались силы? Татьяна Мокриди – директор школы леди реалити-шоу "От пацанки до панянки" поделилась с читателями рецептом вкусного, а главное холодного супа из свеклы.

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Рецепт этого холодника принадлежит семье Татьяны Мокриди, поэтому не забудьте его записать или сохранить.



Татьяна Мокриди / Новый канал

"Одно из правил нашей семьи – приготовление блюд из сезонных продуктов. Мы – та семья, у которой на обед всегда есть первое блюдо. Когда отметка термометра достигает +40, то охладиться можно окрошкой. Тем более, что сейчас доступна молоденькая свекла, огурчики, редис", – прокомментировала директор.

Рецепт холодника

Время: 24 часа

24 часа Порции: 6

6 Калорийность на 100 граммов: 109 ккал



Холодник / Фото Новый канал

Ингредиенты:

– 5 шт. молодой свеклы;

– 3 л воды;

– 400 г сметаны;

– 5 шт. огурцов;

– 10 шт. редиски;

– 5 – 6 шт. куриных яиц;

– 1 лимон;

– укроп по вкусу;

– молодой зеленый лучок по вкусу;

– соль по вкусу.