Коли за вікном +28 – 30 градусів не те що їсти, навіть дихати важко. Чим же харчуватися протягом дня, щоб залишилися сили? Тетяна Мокріді – директорка школи леді реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" поділилася з читачами рецептом смачного, а головне холодного супу з буряків.

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Рецепт цього холодника належить сім'ї Тетяни Мокріді, отож не забудьте його записати або зберегти.



Тетяна Мокріді / Новий канал

Одне з правил нашої сім’ї – приготування страв із сезонних продуктів. Ми – та родина, в якої на обід завжди є перша страва. Коли позначка термометру сягає +40, то охолодитися можна холодником. Тим більше, що зараз доступні молоденькі бурячки, огірочки, редис, прокоментувала директорка.

Рецепт холодника

Час: 24 години

24 години Порції: 6

6 Калорійність на 100 грамів: 109 ккал



Холодник / Фото Новий канал

Інгредієнти:

– 5 шт. молодих буряків;

– 3 л води;

– 400 г сметани;

– 5 шт. огірків;

– 10 шт. редиски;

– 5 – 6 шт. курячих яєць;

– 1 лимон;

– кріп на ваш смак;

– молода зелена цибулька на ваш смак;

– сіль на ваш смак.