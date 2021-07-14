Коли за вікном +28 – 30 градусів не те що їсти, навіть дихати важко. Чим же харчуватися протягом дня, щоб залишилися сили? Тетяна Мокріді – директорка школи леді реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" поділилася з читачами рецептом смачного, а головне холодного супу з буряків.
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Рецепт цього холодника належить сім'ї Тетяни Мокріді, отож не забудьте його записати або зберегти.
Тетяна Мокріді / Новий канал
Одне з правил нашої сім’ї – приготування страв із сезонних продуктів. Ми – та родина, в якої на обід завжди є перша страва. Коли позначка термометру сягає +40, то охолодитися можна холодником. Тим більше, що зараз доступні молоденькі бурячки, огірочки, редис, прокоментувала директорка.
Рецепт холодника
- Час: 24 години
- Порції: 6
- Калорійність на 100 грамів: 109 ккал
Холодник / Фото Новий канал
- Відваріть буряк до готовності.
- Охолодіть овоч, зніміть шкірку та наріжте кубиками. Перекладіть буряк до каструлі.
- Закип'ятіть воду. Охолодіть її та залийте буряк.
- Дрібно наріжте зелень, посоліть та розітріть. Перекладіть у каструлю.
- Влийте сметану до заготовки на холодник. Додайте на смак сіль, сік лимону. Залиште каструлю на ніч у холодильнику.
- Поріжте огірки та редис кубиками, покладіть у каструлю.
- Відваріть яйця, поріжте навпіл та додайте до холодника.
- Подавати можна з кубиками льоду. Смачного!