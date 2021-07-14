Холодник спасет в жару: рецепт блюда со свеклой от директора Школы леди Татьяны Мокриди
Источник:Новый канал
Холодник – жидкое блюдо из свеклы и сезонных овощей, подаваемое к столу исключительно холодным. Сейчас как раз подходящее время для приготовления холодника, ведь он хорошо утоляет жажду и охлаждает.
Когда за окном +28 – 30 градусов – не то что есть, даже дышать трудно. Чем же питаться в течение дня, чтобы остались силы? Татьяна Мокриди – директор школы леди реалити-шоу "От пацанки до панянки" поделилась с читателями рецептом вкусного, а главное холодного супа из свеклы.
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Рецепт этого холодника принадлежит семье Татьяны Мокриди, поэтому не забудьте его записать или сохранить.
Татьяна Мокриди / Новый канал
"Одно из правил нашей семьи – приготовление блюд из сезонных продуктов. Мы – та семья, у которой на обед всегда есть первое блюдо. Когда отметка термометра достигает +40, то охладиться можно окрошкой. Тем более, что сейчас доступна молоденькая свекла, огурчики, редис", – прокомментировала директор.
Рецепт холодника
- Время: 24 часа
- Порции: 6
- Калорийность на 100 граммов: 109 ккал
Холодник / Фото Новый канал
– 5 шт. молодой свеклы;
– 3 л воды;
– 400 г сметаны;
– 5 шт. огурцов;
– 10 шт. редиски;
– 5 – 6 шт. куриных яиц;
– 1 лимон;
– укроп по вкусу;
– молодой зеленый лучок по вкусу;
– соль по вкусу.
- Отварите свеклу до готовности.
- Охладите овощ, снимите кожуру и нарежьте кубиками. Переложите свеклу в кастрюлю.
- Вскипятите воду. Охладите ее и залейте свеклу.
- Мелко нарежьте зелень, посолите и разотрите. Переложите в кастрюлю.
- Влейте сметану в заготовку на холодник. Добавьте по вкусу соль, сок лимона. Оставьте кастрюлю на ночь в холодильнике.
- Порежьте огурцы и редис кубиками, положите в кастрюлю.
- Отварите яйца, порежьте пополам и добавьте в холодник.
- Подавать можно с кубиками льда. Приятного аппетита!