Холодник спасет в жару: рецепт блюда со свеклой от директора Школы леди Татьяны Мокриди

Холодник – жидкое блюдо из свеклы и сезонных овощей, подаваемое к столу исключительно холодным. Сейчас как раз подходящее время для приготовления холодника, ведь он хорошо утоляет жажду и охлаждает.

Когда за окном +28 – 30 градусов – не то что есть, даже дышать трудно. Чем же питаться в течение дня, чтобы остались силы? Татьяна Мокриди – директор школы леди реалити-шоу "От пацанки до панянки" поделилась с читателями рецептом вкусного, а главное холодного супа из свеклы.

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Рецепт этого холодника принадлежит семье Татьяны Мокриди, поэтому не забудьте его записать или сохранить.



Татьяна Мокриди / Новый канал

"Одно из правил нашей семьи – приготовление блюд из сезонных продуктов. Мы – та семья, у которой на обед всегда есть первое блюдо. Когда отметка термометра достигает +40, то охладиться можно окрошкой. Тем более, что сейчас доступна молоденькая свекла, огурчики, редис", – прокомментировала директор.

Рецепт холодника

Время: 24 часа

24 часа Порции: 6

6 Калорийность на 100 граммов: 109 ккал



Холодник / Фото Новый канал

Отварите свеклу до готовности. Охладите овощ, снимите кожуру и нарежьте кубиками. Переложите свеклу в кастрюлю. Вскипятите воду. Охладите ее и залейте свеклу. Мелко нарежьте зелень, посолите и разотрите. Переложите в кастрюлю. Влейте сметану в заготовку на холодник. Добавьте по вкусу соль, сок лимона. Оставьте кастрюлю на ночь в холодильнике. Порежьте огурцы и редис кубиками, положите в кастрюлю. Отварите яйца, порежьте пополам и добавьте в холодник. Подавать можно с кубиками льда. Приятного аппетита!

– 5 шт. молодой свеклы;– 3 л воды;– 400 г сметаны;– 5 шт. огурцов;– 10 шт. редиски;– 5 – 6 шт. куриных яиц;– 1 лимон;– укроп по вкусу;– молодой зеленый лучок по вкусу;– соль по вкусу.