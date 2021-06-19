Пять лучших рецептов холодного кофе

19 июня 2021 , 10:17
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Источник:

24 канал

В летние жаркие дни холодный кофе прекрасно освежает и бодрит. Мы подготовили для вас рецепты напитка, которые вы можете приготовить дома.

Холодный кофе – популярный летний напиток. На ее основе готовят разнообразные напитки и коктейли с добавлением льда, молока, мороженого, взбитых сливок и свежего сока.

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Также популярен другой метод заваривания кофе – холодный или Cold Brew. В таком виде напиток не употребляют и используют для коктейлей. Срок хранения в холодильнике – 7 – 14 дней.

Как приготовить Cold Brew

Натуральный молотый кофе заливают холодной водой в соотношении 1: 4, настаивают от 8 до 24 часов, потом несколько раз пропускают через сито, бумажный фильтр, отправляют в холодильник.

Коктейль Cold Brew с сиропом

  • Время: 5 минут
  • Порции: 2 – 3
  • Калорийность: 207 ккал
Ингредиенты:
– 50 миллилитров готового Cold Brew;
– 100 миллилитров холодного молока 2,5 – 3,2 %;
– 1 чайная ложка кленового сиропа;
– лед.
  1. В стаканы разлейте готовый Cold Brew, добавьте холодное молоко, сироп.
  2. Далее – добавьте кубики льда. Не забудьте о соломинки, сразу подавайте.

Коктейль Cold Brew / Фото Unsplash

Как приготовить фраппучино

  • Время: 10 минут
  • Порции: 2 – 3
  • Калорийность: 292 ккал
Ингредиенты:
– 100 миллилитров кофе;
– 100 миллилитров молока 2,5 – 3,2%;
– 2 чайные ложки сахара;
– 1 – 2 столовые ложки карамельный сироп;
– взбитые сливки;
– лед.
  1. Заварите кофе, оставьте для охлаждения.
  2. В блендер вылейте кофе, добавьте лед, молоко, сахар, сироп, взбейте 30 секунд до однородной консистенции.
  3. Напиток вылейте в бокалы, добавьте сверху взбитые сливки, задекорируйте сиропом.

Фраппучино​ / Фото Unsplash

Холодный кофе с мороженым

  • Время: 10 минут
  • Порции: 2 – 3
  • Калорийность: 157 ккал
Ингредиенты:
– 150 миллилитров кофе;
– 50 граммов мороженого;
– 10 граммов сахарной пудры;
– 20 граммов черного шоколада.
  1. Заварите кофе, процедите, оставьте для охлаждения.
  2. Шоколад измельчите в крошку, выложите в бокалы. Далее – добавьте кофе, сверху выложите мороженое.

Холодный кофе с мороженым / Фото Unsplash

Холодный кофе со взбитыми сливками

  • Время: 15 минут
  • Порции: 2 – 3
  • Калорийность: 109 ккал
Ингредиенты:
– 15 граммов натурального молотого кофе;
– 30 миллилитров сливок 33%;
– 10 граммов сахарной пудры.
  1. Для приготовления напитка заварите кофе.
  2. Взбейте миксером в пышную пену сливки с сахарной пудрой.
  3. Вылейте кофе в стаканы, оставьте для охлаждения несколько минут. В теплое кофе выложите взбитые сливки.

Холодный кофе со сливками / Фото Unsplash

Кофейный коктейль с апельсиновым соком

  • Время: 10 минут
  • Порции: 2 – 3
  • Калорийность: 127 ккал
Ингредиенты:
– 200 миллилитров свежего апельсинного сока;
– апельсиновая цедра;
– двойное эспрессо;
– 20 миллилитров карамельного сиропа;
– лед.

 

Кофейный коктейль / Фото Pexels

  1. Бокалы наполните льдом, сверху добавьте сироп.
  2. Далее – влейте свежий апельсиновый сок, добавьте – эспрессо, перемешайте. По желанию задекорируйте цедрой. Приятного аппетита!
Автор: Євгенія Тугушева