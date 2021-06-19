Пять лучших рецептов холодного кофе

В летние жаркие дни холодный кофе прекрасно освежает и бодрит. Мы подготовили для вас рецепты напитка, которые вы можете приготовить дома.

Холодный кофе – популярный летний напиток. На ее основе готовят разнообразные напитки и коктейли с добавлением льда, молока, мороженого, взбитых сливок и свежего сока.

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Также популярен другой метод заваривания кофе – холодный или Cold Brew. В таком виде напиток не употребляют и используют для коктейлей. Срок хранения в холодильнике – 7 – 14 дней.

Как приготовить Cold Brew

Натуральный молотый кофе заливают холодной водой в соотношении 1: 4, настаивают от 8 до 24 часов, потом несколько раз пропускают через сито, бумажный фильтр, отправляют в холодильник.

Коктейль Cold Brew с сиропом

Время: 5 минут

5 минут Порции: 2 – 3

2 – 3 Калорийность: 207 ккал

В стаканы разлейте готовый Cold Brew, добавьте холодное молоко, сироп. Далее – добавьте кубики льда. Не забудьте о соломинки, сразу подавайте.

– 50 миллилитров готового Cold Brew;– 100 миллилитров холодного молока 2,5 – 3,2 %;– 1 чайная ложка кленового сиропа;– лед.

Коктейль Cold Brew / Фото Unsplash

Как приготовить фраппучино

Время: 10 минут

10 минут Порции: 2 – 3

2 – 3 Калорийность: 292 ккал

Заварите кофе, оставьте для охлаждения. В блендер вылейте кофе, добавьте лед, молоко, сахар, сироп, взбейте 30 секунд до однородной консистенции. Напиток вылейте в бокалы, добавьте сверху взбитые сливки, задекорируйте сиропом.

– 100 миллилитров кофе;– 100 миллилитров молока 2,5 – 3,2%;– 2 чайные ложки сахара;– 1 – 2 столовые ложки карамельный сироп;– взбитые сливки;– лед.

Фраппучино​ / Фото Unsplash

Холодный кофе с мороженым

Время: 10 минут

10 минут Порции: 2 – 3

2 – 3 Калорийность: 157 ккал

Заварите кофе, процедите, оставьте для охлаждения. Шоколад измельчите в крошку, выложите в бокалы. Далее – добавьте кофе, сверху выложите мороженое.

– 150 миллилитров кофе;– 50 граммов мороженого;– 10 граммов сахарной пудры;– 20 граммов черного шоколада.

Холодный кофе с мороженым / Фото Unsplash

Холодный кофе со взбитыми сливками

Время: 15 минут

15 минут Порции: 2 – 3

2 – 3 Калорийность: 109 ккал

Для приготовления напитка заварите кофе. Взбейте миксером в пышную пену сливки с сахарной пудрой. Вылейте кофе в стаканы, оставьте для охлаждения несколько минут. В теплое кофе выложите взбитые сливки.

– 15 граммов натурального молотого кофе;– 30 миллилитров сливок 33%;– 10 граммов сахарной пудры.

Холодный кофе со сливками / Фото Unsplash

Кофейный коктейль с апельсиновым соком

Время: 10 минут

10 минут Порции: 2 – 3

2 – 3 Калорийность: 127 ккал

– 200 миллилитров свежего апельсинного сока;– апельсиновая цедра;– двойное эспрессо;– 20 миллилитров карамельного сиропа;– лед.

Кофейный коктейль / Фото Pexels