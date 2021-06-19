Холодна кава – популярний літній напій. На її основі готують різноманітні напої та коктейлі з додаванням льоду, молока, морозива, збитих вершків та свіжого соку.

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Також популярний інший метод заварювання кави – холодний або Cold Brew. У такому вигляді напій не вживають, а використовують для коктейлів. Термін зберігання у холодильнику – 7 – 14 днів.

Як приготувати Cold Brew

Натуральну мелену каву заливають холодною водою у співвідношенні 1:4, настоюють від 8 до 24 годин, потім декілька разів пропускають через сито, паперовий фільтр, відправляють у холодильник.

Коктейль Cold Brew з сиропом

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 2 – 3
  • Калорійність: 207 ккал
  1. У склянки розлийте готовий Cold Brew, додайте холодне молоко, сироп.
  2. Далі – додайте кубики льоду. Не забудьте про соломинки, одразу подавайте.

Коктейль Cold Brew/ Фото Unsplash

Як приготувати фрапучино

  • Час: 10  хвилин
  • Порції: 2 – 3
  • Калорійність: 292 ккал
  1. Заваріть каву, залиште для охолодження.
  2. У блендер вилийте каву, додайте лід, молоко, цукор, сироп, збийте 30 секунд до однорідної консистенції.
  3. Напій вилийте у келихи, додайте зверху збиті вершки, задекоруйте сиропом.

Фрапучино/Фото Unsplash

Холодна кава з морозивом

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 2 – 3
  • Калорійність: 157 ккал
  1. Заваріть каву, процідіть, залиште для охолодження.
  2. Шоколад подрібніть у крихту, викладіть у келихи. Далі – додайте каву, зверху викладіть морозиво.

Холодна кава з морозивом / Фото Unsplash

Холодна кава зі збитими вершками

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 2 – 3
  • Калорійність: 109 ккал
  1. Для приготування напою заваріть каву.
  2. Збийте міксером у пишну піну вершки з цукровою пудрою.
  3. Вилийте каву у склянки, залиште для охолодження кілька хвилин. У теплу каву викладіть збиті вершки.

Холодна кава з вершками/ Фото Unsplash

Кавовий коктейль з апельсиновим соком

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 2 – 3
  • Калорійність:  127 ккал

Кавовий коктейль / Фото Pexels

  1. Келихи наповніть льодом, зверху додайте сироп.
  2. Далі – влийте свіжий апельсиновий сік, додайте – еспресо, перемішайте. За бажанням задекоруйте цедрою. Смачного!