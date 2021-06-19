Холодна кава – популярний літній напій. На її основі готують різноманітні напої та коктейлі з додаванням льоду, молока, морозива, збитих вершків та свіжого соку.

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Також популярний інший метод заварювання кави – холодний або Cold Brew. У такому вигляді напій не вживають, а використовують для коктейлів. Термін зберігання у холодильнику – 7 – 14 днів.

Як приготувати Cold Brew

Натуральну мелену каву заливають холодною водою у співвідношенні 1:4, настоюють від 8 до 24 годин, потім декілька разів пропускають через сито, паперовий фільтр, відправляють у холодильник.

Коктейль Cold Brew з сиропом

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 2 – 3

2 – 3 Калорійність: 207 ккал

Інгредієнти:

– 50 мілілітрів готового Cold Brew;

– 100 мілілітрів холодного молока 2,5 – 3,2 %;

– 1 чайна ложка кленового сиропу;

– лід.

У склянки розлийте готовий Cold Brew, додайте холодне молоко, сироп. Далі – додайте кубики льоду. Не забудьте про соломинки, одразу подавайте.

Коктейль Cold Brew/ Фото Unsplash

Як приготувати фрапучино

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 2 – 3

2 – 3 Калорійність: 292 ккал

Інгредієнти:

– 100 мілілітрів кави;

– 100 мілілітрів молока 2,5 – 3,2%;

– 2 чайні ложки цукру;

– 1 – 2 столові ложки карамельний сироп;

– збиті вершки;

– лід.

Заваріть каву, залиште для охолодження. У блендер вилийте каву, додайте лід, молоко, цукор, сироп, збийте 30 секунд до однорідної консистенції. Напій вилийте у келихи, додайте зверху збиті вершки, задекоруйте сиропом.

Фрапучино/Фото Unsplash

Холодна кава з морозивом

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 2 – 3

2 – 3 Калорійність: 157 ккал

Інгредієнти:

– 150 мілілітрів кави;

– 50 грамів морозива;

– 10 грамів цукрової пудри;

– 20 грамів чорного шоколаду.

Заваріть каву, процідіть, залиште для охолодження. Шоколад подрібніть у крихту, викладіть у келихи. Далі – додайте каву, зверху викладіть морозиво.

Холодна кава з морозивом / Фото Unsplash

Холодна кава зі збитими вершками

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2 – 3

2 – 3 Калорійність: 109 ккал

Інгредієнти:

– 15 грамів натуральної меленої кави;

– 30 мілілітрів вершків 33%;

– 10 грамів цукрової пудри.

Для приготування напою заваріть каву. Збийте міксером у пишну піну вершки з цукровою пудрою. Вилийте каву у склянки, залиште для охолодження кілька хвилин. У теплу каву викладіть збиті вершки.

Холодна кава з вершками/ Фото Unsplash

Кавовий коктейль з апельсиновим соком

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 2 – 3

2 – 3 Калорійність: 127 ккал

Інгредієнти:

– 200 мілілітрів свіжого апельсинного соку;

– апельсинова цедра;

– подвійне еспресо;

– 20 мілілітрів карамельного сиропу;

– лід.

Кавовий коктейль / Фото Pexels